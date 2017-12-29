2017'nin son haftası borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi

BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 111.391,50 puanı, en yüksek ise 115.840,17 puanla tarihi zirvesini gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,81'lik artışla 115.333,01 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 111.391,50 puanı, en yüksek ise 115.840,17 puanla tarihi zirvesini gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,81'lik artışla 115.333,01 puandan tamamladı.
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