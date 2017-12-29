2017'nin son haftası borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi

BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 111.391,50 puanı, en yüksek ise 115.840,17 puanla tarihi zirvesini gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,81'lik artışla 115.333,01 puandan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,79 artarak 158,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,72 yükselişle 1.062,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 256,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 260,00 liraya yükseldi.

DOLAR VE AVRODA SON DURUM

Bu hafta avro yüzde 0,44 değer kazanarak 4,5490 liraya yükselirken, ABD doları ise yüzde 0,63'lük düşüşle 3,7940 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,69, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

AA