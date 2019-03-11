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2018 büyüme rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı son çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2018 yılında yüzde 2,6 arttı

2018 büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi geçen yıl 2,6 büyüdü. Ekonomi 2018'in son çeyreğinde ise yüzde 3 daraldı.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,3, sanayi sektörü yüzde 1,1 arttı, inşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 5,6 arttı.

KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2018 YILINDA 45,463 TL OLDU

2018 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 45.463 TL, ABD doları cinsinden 9.632 Dolar olarak hesaplandı.

GSYH 2018 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 3 AZALDI

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 13,4 artarak 1 trilyon 10 milyar 114 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 0,5, sanayi sektörü yüzde 6,4 ve inşaat sektörü yüzde 8,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0,3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 azaldı.

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HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMLARI 2018 YILINDA YÜZDE 1,1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 1,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 57,6 oldu.

2018 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,4 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,7 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,6 arttı, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 8,9 azaldı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 8,9 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,9 azaldı.

2018 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 7,5 arttı, ithalatı ise yüzde 7,9 azaldı

2018 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 7,5 arttı, ithalat yüzde 7,9 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,6 artarken ithalatı ise yüzde 24,4 azaldı.

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İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2018 YILINDA 18,6 ARTTI

İşgücü ödemeleri 2018 yılında yüzde 18,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 18,7 arttı.

İşgücü ödemeleri 2018 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 16,5 arttı

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,5, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10,6 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 31,2 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 31,1 iken bu oran 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 31,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,9'dan yüzde 51,3'e düştü.

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türkiye ekonomi TÜİK

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Türkiye büyüdü ey amerikaaaa eyyy turp(trump)O ne minute
cumhuriyetçi geçinenler gelir birazdan yok şöyle kötüyüz yok böyle kötüyüz
İŞTE AKP İŞTE ADALET İŞTE KALKINMA .. ELHAMDÜLİLLAH ÇAĞ ATLIYORUZ. CHP VE FETÖ OLMASA ŞUAN URANÜSTE JÜPİTERDE İDİK. AHHH AHHHH BATI DEĞİL DÜNYA BİZİ KISKANIYOR ÇEKEMEYENLER PENSİLVANYAYA YALLAAAAH :)):):):) ulaaan :):):) hahaha
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