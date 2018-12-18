2018'de ekonomide neler yaşandı?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomi yönetiminin tek elde toplanması, spekülatif saldırılar karşısında hızlı ve etkili karar alınmasını sağladı.

Tarihi bir süreç yaşandı

Türkiye ekonomisi; ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit gelişmeleri, Fed'in faiz artırımı kararları, jeopolitik riskler gibi gelişen ülkelere olumsuz yansıyan gelişmelerden etkilenirken ayrıca spekülatif kur ataklarına da maruz kaldı. Enflasyonun zirve yaptığı 2018'de Türkiye, 2018'de sergilediği büyüme performansıyla dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 büyüyen Türkiye ekonomisi, ağustos ayında yaşanan spekülatif kur atakları ve küresel ekonomideki gelişmelere rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 1,6'lık büyüme gerçekleştirdi. Türkiye, 2016'da darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıkların sayısı azaltılarak ekonomide tek elden yönetime geçildi. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturuldu. Ekonominin koordinasyonunu da sağlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirildi.

Rahip Andrew Brunson'un davası nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim piyasalara yansırken, ağustosta başlayan spekülatif saldırılar, kur ve faiz başta olmak üzere temel göstergelerde bozulmalara neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile spekülatif saldırılar karşısında hızlı ve etkili kararlar alınarak yürürlüğe konuldu.

Kurun etkisiyle yükselen ve ekimde yüzde 25,24 ile tepe noktasına ulaşan enflasyon, yürütülen sıkı para ve maliye politikası, alınan önlemler ve başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın etkisiyle düşüş trendine girdi, kasımda yüzde 21,62 oldu.

İhracatta rekor yılı Bu yıl, "ihracatta rekorlar yılı" olarak kayıtlara geçti. Kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükselen ihracat, son 12 aylık dönemde ise 168 milyar 77 milyon dolara çıktı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek kasım ayı ve yıllık ihracatımız oldu." ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ticaret Bakanı Pekcan, 2018'i yeni bir rekorla kapatacaklarını söyledi.

Cari açığı azaltacak yatırımlara öncelik verildi, bu kapsamda "süper teşvik" olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi hayata geçirildi, savunma sanayi başta olmak üzere milli ve yerli üretim için atağa kalkılırken milli yazılım yanında, ilaç ve MR cihazı gibi tıbbi malzemelerde yerlileşme için düğmeye basıldı.

2018 YILINDA EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR

3 Ocak Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 1,69 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

11 Ocak Finansal İstikrar Komitesinin 34'üncü toplantısında, kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

12 Ocak Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca yurt içi fuarların desteklenmesi kapsamında yapılacak ödemelerde ABD dolarının baz alınmaması kararlaştırıldı.

15 Ocak Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı, 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlendi.

19 Ocak Coğrafi işaretlerde amblem kullanımı zorunluluğu başladı.

22 Ocak Hong Kong'un taşımacılık firması PAL Express'in yüzde 15'lik hissesinin 1 dolar karşılığında PTT AŞ'ye devrine ilişkin sözleşme imzalandı.

25 Ocak Türkiye'de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanmasına yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin, bazı istisnalar dışında döviz kredisi temin etmesi engellendi.

26 Ocak Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler, Türk Eximbank destekleri kapsamına alındı.

30 Ocak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) mühendislerince tasarlanarak geliştirilen HÜRKUŞ-B uçağının ilk test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.

30 Ocak Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 6,5-9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,9), 2019 sonunda ise orta noktası yüzde 6,5 olmak üzere yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

3 Şubat Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanacak KDV indirimi yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulunun "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

5 Şubat Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,35, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12,14 oldu.

13 Şubat Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.

15 Şubat Bütçe ocakta 1,7 milyar lira fazla verirken, 7,7 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.

18 Şubat Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümetin aldığı tedbirlerin de etkisiyle Hazinenin bu yıla iç borç çevirme oranını yüzde 100'ün altına indirerek ve piyasaları rahatlatarak başladığını belirterek, "Yabancı yatırımcılar ilk 5 haftalık dönemde 1,5 milyar dolarlık tahvil satın aldı." dedi.

21 Şubat Hazine Müsteşarlığınca, Çin'in "Panda piyasası"nda tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC'ye yetki verildi.

23 Şubat Türkiye İstatistik Kurumunca 2017 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçları açıklandı. Buna göre, 2016 yılında yüzde 61,3 olarak kayıtlara geçen mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, geçen yıl yüzde 58 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 10,4'ten yüzde 11,1'e yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, 2016'da yüzde 64,5 iken 2017'de yüzde 62,4'e geriledi. Erkeklerde bu oran, yüzde 58,1'den yüzde 53,6'ya düştü.

26 Şubat TÜBİTAK Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Hasan Mandal, görevi Prof. Dr. Arif Ergin'den devraldı.

28 Şubat TÜİK verilerine göre, ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artışla 12 milyar 457 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 38 yükselerek 21 milyar 524 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 108,8 artışla 9 milyar 67 milyon dolara çıktı.

5 Mart Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,73, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,71 oldu.

5 Mart Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2017" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu.

16 Mart Sanayi üretimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

30 Mart ürkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 13 milyar 176 milyon dolar, ithalatı yüzde 19,7 yükselerek 18 milyar 936 milyon dolar oldu. Şubatta dış ticaret açığı ise yüzde 54,2 artışla 5 milyar 761 milyon dolara çıktı.

3 Nisan Mart TÜFE aylık bazda yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,23, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,28 oldu.

3 Nisan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını bildirdi.

9 Nisan Yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 binden fazla kişiye dolaylı istihdam yaratacak "Proje Bazlı Teşvik Sistemi"nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu.

10 Nisan Ankara Sanayi Odası (ASO) seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Nurettin Özdebir yeniden seçildi.

12 Nisan Başkentray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

13 Nisan Ankara Ticaret Borsası'nda (ATB) yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığına Faik Yavuz yeniden seçildi.

16 Nisan Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

16 Nisan İşsizlik oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan düşüşle yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişiye düştü.

17 Nisan Türkiye ile İran arasında yerel para ile ticarette para takası anlaşması çerçevesinde ilk işlem başlatıldı.

18 Nisan Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 883 bin 288 olarak belirlendi. Çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 28,3'ünü oluşturdu.

18 Nisan Türkiye'yi haberleşme teknolojilerinde önde gelen ülkeler arasına sokan yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi.

20 Nisan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Gürsel Baran yeniden seçildi.

26 Nisan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 487 milyon lirayla Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu ve Elbistan Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

27 Nisan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 150 milyon lira ile Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve Muş Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu verdi. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde ise teklif veren olmadı.

27 Nisan Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasını kaldırdı.

30 Nisan Martta Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalatı yüzde 12,7 artışla 21 milyar 442 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 28,8 yükselerek 5 milyar 855 milyon dolara çıktı.

30 Nisan TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

5 Mayıs Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.

7 Mayıs Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınmasıyla Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemlerine izin verildi.

10 Mayıs Türkşeker'e ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, 637 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

10 Mayıs Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,4 kişi oldu. Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamaları aldı.

11 Mayıs Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

15 Mayıs İşsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan azalarak yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 546 bin kişi gerileyerek 3 milyon 354 bin kişi oldu.

15 Mayıs Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 74. Genel Kurulunda yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alan Rifat Hisarcıklıoğlu 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanı seçildi.

16 Mayıs Sanayi üretimi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6, bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 121 değerine çıktı.

18 Mayıs Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

18 Mayıs Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 291 bin 55 oldu.

25 Mayıs TSK'nın taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen Atak helikopteri, sahadaki başarısına ihracatı da ekledi. 30 Atak helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı.

31 Mayıs İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolar oldu.

1 Haziran Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Türkşeker'e ait Elbistan, Alpullu, Burdur ve Muş şeker fabrikalarının satışı onaylandı.

2 Haziran Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Türkiye'nin Otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 oldu.

4 Haziran Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,62, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,79 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 20,16 oldu.

5 Haziran Özelleştirme Yüksek Kurulunca, Türkşeker'e ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının satışına onay verildi.

7 Haziran Antarktika'ya kurulacak Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü'nün yeri Horseshoe Adası olarak belirlendi.

11 Haziran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin GSYH sonuçlarını açıkladı.Türkiye ekonomisi yılın birinci çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü (Oran daha sonra yüzde 7,2 olarak revize edildi). Söz konusu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 889 milyar 231 milyon lira olarak gerçekleşti.

11 Haziran 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.

13 Haziran TÜİK'e göre, sanayi üretimi nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 115,6 değerine ulaştı.

18 Haziran TÜİK'e göre işsizlik oranı martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan düşüşle yüzde 10,1 oldu. İşsiz sayısı 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişiye geriledi. Martta genç işsizlik oranı 3,7 puanlık azalışla yüzde 17,7'ye indi.

21 Haziran Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi'nde önemli bir gelişme gerçekleşti. Proje kapsamındaki ilk uçağın Türkiye'ye teslimatı için Teksas-Fort Worth'te tören düzenlendi.

22 Haziran Bakanlar Kurulu kararıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapıldı. Müzik aletleri, spor malzemeleri, oyuncak ve çocuk arabaları imalatı, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler kapsamına alındı. Modern sera, yüksek kapasiteli entegre hayvancılık, 5 milyon liranın üzerindeki atık geri kazanım ve bertaraf tesisi, yaşlı ve engelli bakım köyleri, esenlik tesisleriyle asgari 500 milyon lira tutarındaki orta yüksek teknolojili yatırımlar "öncelikli yatırımlar" kapsamına dahil edildi. Yüksek kapasiteli entegre hayvancılık ve modern sera yatırımlarında faiz desteklerinin oranları yükseltildi. Hava araçları kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları asgari 20 milyon lirayı bulması halinde "öncelikli yatırım" olarak belirlendi.

23 Haziran Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

24 Haziran Bakanlar Kurulu kararıyla bir işletmenin ''küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ)'' olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı.

26 Haziran Bakanlar Kurulu kararıyla aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin bulunduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.

27 Haziran Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı bin 882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı.

28 Haziran Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı. Türk tasarımının küresel bir marka olması vizyonuyla hazırlanan eylem planına göre, uygulanacak stratejiler 5 temel hedef kapsamında 20 eylem altında toplandı.

29 Haziran Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolar oldu. Mayıs ayında dış ticaret açığı ise yüzde 5,7 yükselerek 7 milyar 759 milyon dolara çıktı.

3 Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 2,61, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,71 oldu.

4 Temmuz Yurt dışında bulunan varlıklarını 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmesinin önü açıldı.

6 Temmuz TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen IŞIN Projesi kapsamında geliştirilen Işın Lazer Sistemi ve Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi ile yapılan atışlarda çelik plakalar başarıyla tahrip edildi.

8 Temmuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Tekirdağ'daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 numaralı trenin Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği belirtildi. Olayda 25 kişi hayatını kaybetmişti.

9 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara yönelik uyum düzenlemeleri çıkarıldı. Maliye Bakanlığının adı "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olurken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla görevlendirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleştirilerek Ticaret Bakanlığına dönüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişikliğe gidilirken, bankanın hükümetle ilişkisinin, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla sağlanması karara bağlandı.

kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyelerini açıkladı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank olurken, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Albaraka Türk Katılım Bankası, BİM AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren Bekir Pakdemirli getirildi.

16 Temmuz Merkezi yönetim bütçesi ocak-haziran döneminde 46,1 milyar lira açık verdi.

17 Temmuz Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

23 Temmuz Rekabet Kurulunca, Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında ortak bir girişim şirketi kurulmasına onay verildi.

24 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu.

24 Temmuz "Kanal İstanbul" ve benzeri su yolu projelerinin, yap-işlet-devret modeli kapsamında yapılmasını sağlama görevi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verildi.

25 Temmuz Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine getirildi.

26 Temmuz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını bildirdi.

31 Temmuz TÜİK'e göre, ihracat haziranda yıllık bazda yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar oldu.

3 Ağustos Enflasyon, temmuz ayında yüzde 0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu. Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda gerçekleşti.

3 Ağustos Milli Muharip Uçak, raylı sistem aracı, yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör, dizel motor üretimininde aralarında olduğu projeler "süper teşvik" kapsamına alındı.

3 Ağustos Rekabet Kurulunca, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetlerinde rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına ilişkin Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

3 Ağustos Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin göreve geldikten sonraki "ilk 100 günlük hedefi" kamuoyuyla paylaşıldı. Hedefler arasında ekonominin çeşitli alanlarına yönelik projeler de yer aldı.

9 Ağustos Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle bazı fonlar ve bunların döner sermayelerinin mali kaynaklarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 Ağustos Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" duyurusunda, Türk bankacılık sisteminin sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda olduğu belirtildi.

10 Ağustos Ticaret Bakanlığı, ABD yönetimi tarafından duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu bildirdi.

13 Ağustos Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmaya ilişkin, "Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler Türk lirasına döndürülmeyecek." açıklamasında bulundu.

13 Ağustos Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi. ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ın yer aldığı listeye STM de ilk kez girdi.

14 Ağustos Sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programı devreye sokuldu.

15 Ağustos ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 Ağustos Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip insansız hava aracı ANKA-S ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı.

mustafa-varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesi sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. Bu kapsamda, KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme getirildi, Ar-Ge desteklerine kur farkı ayarı yapıldı, organize sanayi bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi, yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırıldı. 20 Ağustos

20 Ağustos Türkiye ve Katar merkez bankaları 15 milyar dolarlık yatırım paketinin ilk adımını, ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalayarak attı.

20 Ağustos Ticaret Bakanlığı, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatıldığını bildirdi.

29 Ağustos TÜİK'e göre, ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar oldu. Böylece ihracatta tüm zamanların en yüksek temmuz ayı rakamı yakalanmış oldu.

31 Ağustos umhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat getirisinden alınan vergi oranı düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı. Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi, 6 aya kadar vadeli hesaplarda kesinti oranı yüzde 20'ye çekildi.

dolar-euro2 Ticaret Bakanlığı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmasını, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına aldı.

varlik-barisi1 "Varlık barışı" olarak bilinen düzenleme kapsamında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların kazançlarını Türkiye'ye transfer etme süreleri 6 ay uzatıldı.

3 Eylül Enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,30 artarken yıllık bazda yüzde 17,90 oldu.

5 Eylül Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,4'lük artışla 466 bin 333 kişiyi buldu.

6 Eylül Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilip üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

10 Eylül TÜİK, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdüğünü açıkladı, daha sonra bu rakamı yüzde 5,3 olarak revize etti.

13 Eylül Döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmelerinin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 Eylül Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 10,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi olarak kaydedildi

19 Eylül Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde kullanılacak "Yerli Üretim Logosu"nu tanıttı.

19 Eylül Ticaret Bakanlığınca, spekülatif fiyat hareketlerine karşı piyasa denetimleri başlatıldı.

20 Eylül 2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı (YEP) adıyla duyuruldu. YEP'in onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

20 Eylül "Dengelenme, disiplin ve değişim" olarak üç ana temel üzerine oturtulan YEP'e göre, büyüme hedefleri, 2018 yılı için yüzde 3,8, 2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlendi. Enflasyon hedefleri ise 2019 yılı için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8, 2021 yılı için yüzde 6,0 olarak yer aldı. Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olurken, işsizlik oranı hedefleri de 2019 yılı için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralandı. YEP'e göre, faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı 2019'da yüzde 0,8'e, 2020'de yüzde 1'e ve 2021'de yüzde 1,3'e yükseltilecek. Cari açığın, GSYH'ye oranı 2019 yılında yüzde 3,3 iken,2020'de 2,7, 2021 yılında yüzde 2,6 düzeyine inecek.

20 Eylül Yeni Ekonomi Programı'nda Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin kurulması ile Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin oluşturulması gibi tedbirler de yer aldı.

20 Eylül Rekabet Kurulunca, Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğe 93 milyon 83 bin 422 lira idari para cezası verildi

24 Eylül Otomobilde "vergi yükü"nü düşüren, ÖTV matrah limitlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 70 bin lira, üst limiti 120 bin lira oldu. Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 85 bin, üst limiti 135 bin olarak belirlendi.

28 Eylül Türkiye'nin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolara, ithalatı da yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolara düştü

1 Ekim Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ihracatının yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştığını, bunun, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu, yıllıklandırılmış ihracatın da 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi gördüğünü bildirdi.

3 Ekim TÜFE eylülde yüzde 6,30, Yİ-ÜFE yüzde 10,88 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 24,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,15 olarak gerçekleşti

3 Ekim Türkiye'de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye'de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için fiyat etiketlerinde "Yerli Üretim Logosu" kullanılması zorunluluğu getirildi.

6 Ekim Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürülüğe girdi. Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen ve mevcuttaki sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

9 Ekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, ilgili bakanlıklar ve iş dünyasının katılımıyla "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" açıklandı. Programda, işletmelere ve KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğinden katılım gösterecek firmalarca uygulanacak yüzde 10'luk indirime kadar çeşitli önlemler yer aldı. Program kapsamında indirim yapan firmaların isminin yer aldığı "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesi yayına başladı.

11 Ekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2019-2021 dönemini ilişkin Orta Vadeli Mali Plan'a (OVMP) onay verdi.

15 Ekim İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı.

16 Ekim İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı.

23 Ekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Albayrak, 2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843,7 milyar lira, bütçe açığının 80,6 milyar lira olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

25 Ekim Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in katılımıyla Türkiye - Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirildi.

26 Ekim Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan AŞ arasında Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı (SOM) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı.

28 Ekim Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin programına göre, TÜBİTAK Ar-Ge projeleri için 1,1 milyar lira kaynak tahsis edilirken, TCDD hızlı tren yatırımlarının finansmanı için 3,5 milyar lira ayrıldı. Gelecek yıl Özelleştirme Fonu'nun 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor.

28 Ekim Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin programına göre, TÜBİTAK Ar-Ge projeleri için 1,1 milyar lira kaynak tahsis edilirken, TCDD hızlı tren yatırımlarının finansmanı için 3,5 milyar lira ayrıldı. Gelecek yıl Özelleştirme Fonu'nun 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor.

29 Ekim İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanına "İstanbul Havalimanı" adı verildi.

31 Ekim Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 11 milyar 502 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti.

31 Ekim KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi ve tapu harçlarının binde 20'den binde 15'e düşürülmesi uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı. Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları da sıfırlandı. Söz konusu dönemde 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranları 15'er puan düşürüldü, ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

1 Kasım Dünya Bankası "İş Yapma Kolaylığı 2019" Raporu'nu yayımladı. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye bir önceki yıla göre 17 sıra yükselerek, 190 ülke arasında 43. sıraya yerleşti.

2 Kasım ürkiye'nin gelir vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu. Kurumlar Vergisi'nde ise ilk sırada, 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası yer aldı.

5 Kasım Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,67, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,91 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 25,24, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,01 oldu.

5 Kasım Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi'nde imzalar atıldı.

8 Kasım Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TR Motor şirketi arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.

9 Kasım Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı 500 lira oldu.

9 Kasım Altay tankının seri üretim sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) düzenlenen törenle imzalandı.

12 Kasım Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması"nın hayata geçirildiğini bildirdi.

12 Kasım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programıyla nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Proje yürütücüsüne verilecek burs, genç araştırmacıysa ayda 20 bin lira, deneyimli araştırmacıysa ayda 24 bin lira net, araştırma başlangıç paketi ödeneği genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon lira." dedi.

15 Kasım Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 266 bin kişilik artışla 3 milyon 670 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

30 Kasım Yeniden değerleme oranı, yüzde 23,73 olarak belirlendi.

1 Aralık Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, altın, döviz gibi varlıklarının Türkiye'ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan "Varlık Barışı" uygulamasında süre 6 ay uzatıldı

1 Aralık Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasımda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldiğini ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştığını belirterek, 12 aylık ihracatın da yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin yıllık ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu.

2 Aralık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ASELSAN tarafından geliştirilen uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak mikrodalga modüllerinin uzay testlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

3 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,53 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 oldu. Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ile kuru soğanda oldu.

3 Aralık ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, şirketin, MİLAT Ar-Ge Projesi'nin ilk etap ürünleşmesini sağlayarak MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'ni (MAYA) geliştirdiğini bildirdi.

5 Aralık ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, şirketin, MİLAT Ar-Ge Projesi'nin ilk etap ürünleşmesini sağlayarak MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'ni (MAYA) geliştirdiğini bildirdi.

7 Aralık Hazine ve Maliye Bakanlığından, Türkiye'nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracının başarıyla tamamlandığı, Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiği belirtilerek, toplam 3,15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK'lerin tamamının 7 Aralık'ta satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldığı bildirildi.

8 Aralık Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haksız fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimler kapsamında 81 ilde 6 bin 611 firmanın toplam 86 bin 282 ürünü denetlendiğini, 132 üretici firmadan yazılı savunma talep edildiğini belirterek, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması'nın yaklaşık 38 bin 950 kişi tarafından indirildiğini, uygulama üzerinden bugüne kadar toplam 4 bin 500 başvuru aldıklarını bildirdi.

10 Aralık Türkiye ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.

12 Aralık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde T625 helikopterinin ismini açıkladı. Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen T625 helikopteri, gökyüzünde Gökbey adıyla görev yapacak.

13 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ikinci 100 günlük icraat programını tanıttı.

13 Aralık Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla 20 yıllık rüya gerçek olduğunu belirtti.

15 Aralık Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan güven damgası sisteminin devreye girdiğini açıkladı.

17 Aralık Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı için talep toplamaya başladı. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için de yeniden Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracına başlandı.

17 Aralık Sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 düşerek 120,5 değerine geriledi

17 Aralık İşsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 oldu. İşsiz sayısı 330 bin kişi artışla 3 milyon 749 bin kişiye çıktı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 21,6 oldu.