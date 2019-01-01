2018'de İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi? Oradan gelenler neredeyse iki katına çıktı

İstanbul’a Ocak-Kasım döneminde gelen yabancılar ve geçtiğimiz yıla göre artış yüzdesi ilk 20 ülke şöyle...
2018'de İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi?
20. İsrail
Gelen Turist Sayısı: 202 bin 40
Artış Yüzdesi: 48,1
19. İtalya
Gelen Turist Sayısı: 202 bin 877
Artış Yüzdesi: 38,4
18. Özbekistan
Gelen Turist Sayısı: 208 bin 203
Artış Yüzdesi: 28,7
17. Lübnan
Gelen Turist Sayısı: 214 bin 764
Artış Yüzdesi: 43
16. Türkmenistan
Gelen Turist Sayısı: 218 bin 261
Artış Yüzdesi: 9,8
15. Azerbaycan
Gelen Turist Sayısı: 226 bin 915
Artış Yüzdesi: 14,7
14. Cezayir
Gelen Turist Sayısı: 251 bin 515
Artış Yüzdesi: 33,6
13. Hollanda
Gelen Turist Sayısı: 257 bin 622
Artış Yüzdesi: 10,5
12. Kuveyt
Gelen Turist Sayısı: 260 bin 121
Artış Yüzdesi: 13,8
11. Ürdün
Gelen Turist Sayısı: 265 bin 379
Artış Yüzdesi: 48,4
10. Ukrayna
Gelen Turist Sayısı: 297 bin 440
Artış Yüzdesi: 5,9
9. Çin Halk Cumhuriyeti
Gelen Turist Sayısı: 330 bin 453
Artış Yüzdesi: 66,2
8. ABD
Gelen Turist Sayısı: 340 bin 295
Artış Yüzdesi: 31,4
7. Fransa
Gelen Turist Sayısı: 413 bin 404
Artış Yüzdesi: 21,3
6. İngiltere
Gelen Turist Sayısı: 424 bin 149
Artış Yüzdesi: 20,6
5. Irak
Gelen Turist Sayısı: 564 bin 502
Artış Yüzdesi: 16
4. Rusya Federasyonu
Gelen Turist Sayısı: 571 bin 476
Artış Yüzdesi: 26,4
3. Suudi Arabistan
Gelen Turist Sayısı: 586 bin 814
Artış Yüzdesi: 9,5
2. İran
Gelen Turist Sayısı: 872 bin 560
Artış Yüzdesi: 6,8
1. Almanya
Gelen Turist Sayısı: 991 bin 17
Artış Yüzdesi: 8,2
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