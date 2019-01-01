FİNANS

2018'de İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi? Oradan gelenler neredeyse iki katına çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

İstanbul’a 11 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 12 milyon 355 bin 122’ye çıktı.

İstanbul’a Ocak-Kasım döneminde gelen yabancılar ve geçtiğimiz yıla göre artış yüzdesi ilk 20 ülke şöyle...

2018'de İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi?

20. İsrail

20. İsrail
Gelen Turist Sayısı: 202 bin 40 Artış Yüzdesi: 48,1

19. İtalya

19. İtalya
Gelen Turist Sayısı: 202 bin 877 Artış Yüzdesi: 38,4

18. Özbekistan

18. Özbekistan
Gelen Turist Sayısı: 208 bin 203 Artış Yüzdesi: 28,7

17. Lübnan

17. Lübnan
Gelen Turist Sayısı: 214 bin 764 Artış Yüzdesi: 43

16. Türkmenistan

16. Türkmenistan
Gelen Turist Sayısı: 218 bin 261 Artış Yüzdesi: 9,8

15. Azerbaycan

15. Azerbaycan
Gelen Turist Sayısı: 226 bin 915 Artış Yüzdesi: 14,7

14. Cezayir

14. Cezayir
Gelen Turist Sayısı: 251 bin 515 Artış Yüzdesi: 33,6

13. Hollanda

13. Hollanda
Gelen Turist Sayısı: 257 bin 622 Artış Yüzdesi: 10,5

12. Kuveyt

12. Kuveyt
Gelen Turist Sayısı: 260 bin 121 Artış Yüzdesi: 13,8

11. Ürdün

11. Ürdün
Gelen Turist Sayısı: 265 bin 379 Artış Yüzdesi: 48,4

10. Ukrayna

10. Ukrayna
Gelen Turist Sayısı: 297 bin 440 Artış Yüzdesi: 5,9

9. Çin Halk Cumhuriyeti

9. Çin Halk Cumhuriyeti
Gelen Turist Sayısı: 330 bin 453 Artış Yüzdesi: 66,2

8. ABD

8. ABD
Gelen Turist Sayısı: 340 bin 295 Artış Yüzdesi: 31,4

7. Fransa

7. Fransa
Gelen Turist Sayısı: 413 bin 404 Artış Yüzdesi: 21,3

6. İngiltere

6. İngiltere
Gelen Turist Sayısı: 424 bin 149 Artış Yüzdesi: 20,6

5. Irak

5. Irak
Gelen Turist Sayısı: 564 bin 502 Artış Yüzdesi: 16

4. Rusya Federasyonu

4. Rusya Federasyonu
Gelen Turist Sayısı: 571 bin 476 Artış Yüzdesi: 26,4

3. Suudi Arabistan

3. Suudi Arabistan
Gelen Turist Sayısı: 586 bin 814 Artış Yüzdesi: 9,5

2. İran

2. İran
Gelen Turist Sayısı: 872 bin 560 Artış Yüzdesi: 6,8

1. Almanya

1. Almanya
Gelen Turist Sayısı: 991 bin 17 Artış Yüzdesi: 8,2
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