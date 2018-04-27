FİNANS

2018'de ne kadar memur alınacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Memurluk hayali kuran binlerce kişiye müjde geldi. Bu yıl 74 bin personel hedefi koyan kamu, sınavla devlet kadrolarına eleman alımına devam ediyor.

2018'de ne kadar memur alınacak?

En yüksek personel alımlarından biri Adalet Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, sınavla toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacak. Sınavı kazanarak kamu personeli olmaya hak kazanan kişiler bu yılın sonuna kadar işbaşı yapacak.

HAKİM VE SAVCI DA VAR

Personel alımına ilişkin detayları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı. Bu yıl mezun olacak öğrencilerden Kasım, Aralık’ta yeni hakim, savcı alımı düşünüldüğünü belirten Bakan Gül, “Toplamda 15 bin 500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız” açıklamasında bulundu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
memur alım

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

OSB desteği için hazırlıklar tamamlandı

OSB desteği için hazırlıklar tamamlandı

Daha 7 yaşında ama milyonlar kazanıyor

Daha 7 yaşında ama milyonlar kazanıyor

Çalışma Bakan'ından 'Kıdem tazminatı' açıklaması

Çalışma Bakan'ından 'Kıdem tazminatı' açıklaması

2018'de ne kadar memur alınacak?

2018'de ne kadar memur alınacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 5 yorum
tek şart ne acaba.liyakat yada adaletli bir sinav mi? evet evet mutlaka öyledir. yoksa yandaşları alacak halleri yoktur ya.
alıştuk artık. her seçimden önce maaşlara zam, personel alımları vs... boş vaatler boş. yol yapıyorsun, köprü yapıyorsunda neden üretime dönük bir şey yapmıyorsun, neden bir fabrika açmıyorsun.
secım zamanı herseg olur sartlar menzılcı olacaksın
sınavlamı mülakatlamı referans notuylamı ????
Allah göstermesin 24 haziranı hallederse 200 bin çalışanı kapıya koyacak türkiye AŞ aile şirketine 75 000 ak çalışan alması çok doğal
Diğer Haberler
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ekonomik güven endeksi Nisan'da geriledi

Ekonomik güven endeksi Nisan'da geriledi

Ertem'den akaryakıtta ÖTV indirimi sinyali

Ertem'den akaryakıtta ÖTV indirimi sinyali

Çalışma Bakan'ından 'Kıdem tazminatı' açıklaması

Çalışma Bakan'ından 'Kıdem tazminatı' açıklaması

Afyon Şeker Fabrikası Doğuş Gıda'nın oldu

Afyon Şeker Fabrikası Doğuş Gıda'nın oldu

Türkiye’nin ilk ve tek global kripto para borsası: Parandeks

Türkiye’nin ilk ve tek global kripto para borsası: Parandeks

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.