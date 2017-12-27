2018' de neye ne kadar zam gelecek?

Yıl başından itibaren trafik cezalarından ehliyet harçlarına, Damga Vergisi’den su tüketim bedellerine kadar iğneden ipliğe her şeye yüzde 14.47 oranında zam gelecek. Önümüzdeki hafta trafik cezaları, cep telefonu vergileri, ehliyet, pasaport gibi harçlar yüzde 14.47 oranında artacak. Yılın ilk günü kırmızı ışıkta geçmenin cezası 206.5 liradan 236.4 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın cezası da 1 Ocak’tan itibaren 206.5 liradan 236.4 liraya yükselecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yeni yılda yüzde 15, yüzde 25, yüzde 38 ve yüzde 50 oranlarında zamlanacak.



PASAPORT 194 LİRA



Yıl başında cep telefonundan alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 47.7 liradan 54.6 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 418.3 liradan 479 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 169.5 liradan 194 liraya çıkacak.



EMLAK VERGİSİNE YÜZDE 7.25 ZAM



Emlak Vergisi yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılıyor. Geçen yıl sadece yüzde artan Emlak Vergisi gelecek yıl yüzde 7.25 oranında zamlanacak. Çevre Temizlik Vergisi her 1 metreküp su tüketimi için 28 kuruştan 32 kuruşa çıkacak. Yere çöp atanlar 232 lira, komşusunu rahatsız edecek derecede yüksek ses ve titreşime neden olanlar 968 lira ceza ödemek zorunda kalacak.



MAAŞLARA YÜZDE 4-5 ZAM



Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıkları ise ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 3.5 olmak üzere yılın tamamında yüzde 7.6 artacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre en fazla yüzde 5-6 civarında zam yapılacak. Asgari ücretlilerin zammının cuma günü açıklanması bekleniyor. Çalışanlar, emekliler ve işsizlik başta olmak üzere milyonlarca vatandaş yeni yıla ekside başlayacak. Sözcü