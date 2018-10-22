Superbrands International Başkanı W. R. Colgrave, Cool Brands 2007 kitabının önsözünde cool markayı şu sözlerle tanımlıyor: “Başarılı markaların iki aşaması vardır: Herkes tarafından kabul görmüş yerleşik markalar ve cool markalar… Nadiren bu kavramların ikisi aynı markada bir araya gelir. Fakat genellikle bu markalar ayrı kavramlardır. Çünkü cool kavramı, çığır açmayı ve yeniyi ifade eder. Cool, yeni nesillerin markasının adıdır, zamanla cool marka yerleşik, bilinen bir markaya dönüşür.” Bu içgörüden yola çıkan, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen “Cool Markalar Araştırması” Türk tüketicilerinin “en cool bulduğu markaları” gözler önüne serdi. İklimlendirmeden jean sektörüne, otomotivden Kahve kategorisine kadar 30’a yakın alanda yapılan araştırmada halk jürisi Türkiye temsili bir örneklemle “Yılın Cool Markaları”nı belirledi. Markaların iletişim çalışmalarında da sıklıkla kullanmaya başladıkları ve benimsedikleri “cool” kavramı dördüncü yılın sonunda bir ödül törenine evrildi. “Cool Markalar Araştırması” sonucu kendi kategorilerinde birinci olan markalar 19 Ekim Cuma günü Fairmont Otel’de düzenlenen “Cool Gece”de bir araya geldi. 2018’in en cool markaları düzenlenen görkemli bir törenle ödüllerine kavuştu. Gecede Türk Markaları Kategorisi’nde Vestel en cool marka ödülünün sahibi oldu. Mavi’nin reklam yüzü Kıvanç Tatlıtuğ 2018’in en cool erkek marka yüzü olurken, Head&Shoulders marka yüzü Serenay Sarıkaya ise en cool kadın marka yüzü Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.