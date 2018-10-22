Superbrands International Başkanı W. R. Colgrave, Cool Brands 2007 kitabının önsözünde cool markayı şu sözlerle tanımlıyor: “Başarılı markaların iki aşaması vardır: Herkes tarafından kabul görmüş yerleşik markalar ve cool markalar… Nadiren bu kavramların ikisi aynı markada bir araya gelir. Fakat genellikle bu markalar ayrı kavramlardır. Çünkü cool kavramı, çığır açmayı ve yeniyi ifade eder. Cool, yeni nesillerin markasının adıdır, zamanla cool marka yerleşik, bilinen bir markaya dönüşür.” Bu içgörüden yola çıkan, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen “Cool Markalar Araştırması” Türk tüketicilerinin “en cool bulduğu markaları” gözler önüne serdi. İklimlendirmeden jean sektörüne, otomotivden Kahve kategorisine kadar 30’a yakın alanda yapılan araştırmada halk jürisi Türkiye temsili bir örneklemle “Yılın Cool Markaları”nı belirledi. Markaların iletişim çalışmalarında da sıklıkla kullanmaya başladıkları ve benimsedikleri “cool” kavramı dördüncü yılın sonunda bir ödül törenine evrildi. “Cool Markalar Araştırması” sonucu kendi kategorilerinde birinci olan markalar 19 Ekim Cuma günü Fairmont Otel’de düzenlenen “Cool Gece”de bir araya geldi. 2018’in en cool markaları düzenlenen görkemli bir törenle ödüllerine kavuştu. Gecede Türk Markaları Kategorisi’nde Vestel en cool marka ödülünün sahibi oldu. Mavi’nin reklam yüzü Kıvanç Tatlıtuğ 2018’in en cool erkek marka yüzü olurken, Head&Shoulders marka yüzü Serenay Sarıkaya ise en cool kadın marka yüzü Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.
Cool Gece’nin açılış konuşmasını yapan Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen etkinlikle ilgili şunları söyledi:
“Sektörümüzde “cool olmak”, “bir tarza sahip olmak”, “karizmatik olmak” ya da “havalı olmak” ile eş anlamlı kullanılıyor. Ancak “cool” olmak daha doğrusu “cool olabilmek” pek de kolay değil. Emek ve çabanın yanı sıra tutarlılık da gerektiriyor. Bu tutarlılığa sahip olan markalarsa tüketiciyi yanına alıyor, karizmasıyla etkiliyor. Her ödüllendirme sürecimizde yaptığımız gibi 4 yıldan bu yana Cool Markalar Araştırmamızda da sokağa çıkarak ve halk jürisine sorarak “Yılın Cool Markaları”nı belirledik. 4 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz Cool Markalar endeksini bu yıl ödül töreniyle taçlandırmak istedik. Cool Gece’de başarılarının sonucunu alan markaları tebrik ediyorum.”
Cool Markaları 2018’de Yılın Cool Markası ödülünü kazanan markalar
Akaryakıt Kategorisi: Opet
Banka Kategorisi: Garanti Bankası
Beyaz Eşya Kategorisi: Arçelik
Çikolata Kategorisi: Nestlé
Diş Macunu Kategorisi: İpana
Erkek Marka Yüzü Kategorisi: Kıvanç Tatlıtuğ
Ev Geliştirme/Yapı Market Kategorisi: Koçtaş
Fast Food Kategorisi: Burger King
GSM Operatörü Kategorisi: Turkcell
Güneş Gözlüğü Kategorisi: Ray-Ban
Hazır Kahve Kategorisi: Nescafé
İç Giyim Kategorisi: Penti
İklimlendirme Kategorisi: Toshiba
Jean Kategorisi: Mavi
Kadın Kozmetik Kategorisi: MAC Cosmetics
Kadın Marka Yüzü Kategorisi: Serenay Sarıkaya
Klasik Ayakkabı Kategorisi: Kemal Tanca
Kredi Kartı Kategorisi: Garanti Bonus
Kuruyemiş Kategorisi: Tadım
Küçük Ev Aletleri Kategorisi: Arzum
Mücevherat Kategorisi: Zen Pırlanta
Online Alışveriş Sitesi Kategorisi: Hepsiburada
Otomotiv Kategorisi: BMW
Sadakat Kartı Kategorisi: Migros Money Club
Süpermarket Kategorisi: Migros
Şampuan Kategorisi: Clear
Teknoloji Marketleri Kategorisi: Teknosa
Tur Operatörleri Kategorisi ETS Tur
Türk Markaları Kategorisi: Vestel
Araştırmanın Metodolojisi: “Cool Markalar Araştırması” Marketing Türkiye için Roamler Türkiye’nin 25 Haziran-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Roamler Türkiye mobil uygulaması üzerinde, crowdsourcing yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmaya Türkiye temsili 12 bölgeden yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek 750 Roamler kullanıcısı katılarak fikirlerini belirtti. Araştırmaya akıllı telefonları üzerinden katılan kullanıcılara kategori bağımsız olarak ve kategori bazında “en cool” buldukları marka soruldu. Tüketiciler en cool buldukları “bir” markayı cevap olarak belirledi.
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