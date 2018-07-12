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2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2018 10:46 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri başkanlığı kurban fiyatlarını açıkladı. Buna göre yurtiçi kurban bedeli 850, yurtdışı kurban bedeli ise 625 lira olarak belirlendi. 2018 Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı bu yıl 21 Ağustos'a denk geliyor.

Bayrama bir aydan biraz daha fazla bir süre kala Diyanet İşleri başkanlığı kurban fiyatlarını açıkladı.

Yurt içi kurban bedeli 850 lira olurken, yurt dışı kurban bedeli de 625 lira olarak belirlendi

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos hafta sonu tatili, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

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2018 kurbanlık fiyatları bayram

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
yurtdışındakiler aylık 7000-8000 bin lira kazanıyor bizimkiler 1600 ama onlara daha ucuz neden? 110 euroya adamlar kurban alıyor yani asgari ücretinin yüzde yüzde 13 ü biz ise asgari ücretin yüzde 50 si ile alıyoruz adalete bak
Arkadaş yurt dısindan daha ucuza alabildigimiz bisey yokmu ya ?
bırakın bu işleri ya fiyatı açıklamışmış...
kurbandanda olduk
arz taleb meselesi arkadas hic sasirma yurt ici kurbanlik koyun orani %52 yurt disi % 15/16larda durum boyle olunca tabiki yurt ici talebi fazla oluyor yani alan razi satan razi bosverrrrr ver mehterii
ben diyanetin bu kurbanların hepsini kestiğini inanmıyorum. yani diyanete güvenmiyorum.
@kasimozan Güvenmiyorsan kendin keseceksin kalbin rahat olacak. Kimsenin arkasından konuşmayacaksın o zaman. Senin bu yaptığın iftira ve gıybet'e girer. Bunlarında ne demek olduğunu az çok bilirsin herhalde.
bu fiyata sadece kemiklerini alırsın...
Piyasada iki katı...
şuanki fiatı-1500-2000 tl yükselme ihtimalide var.anlaşılan kimse kurban kesmez bağış yoluyla gereğini yerine getirir.bayram sonrasıda hayvan piyasası tepe taklak.
Parası olan alsın arkadaş ben değil fakıbaba söylüyor
e ne bekliyordunuzki yurticindeki koyun oraniyla yurtdisi birmi arz taleb meselesi .mehteri ver mehteri
nerde 850 tl.1500 ün altına görmedim daha
herkes lambur lumbur eder durur sonrada gider herkes keser arayınca kesilecek kurban bulamazssın anlıyacagınız çogunlukların durumu iyi
Farzetki gurbetciyim ucuz olandan alamazmıyım:) birçok vatandaşımız böyle düşünmüştür. Kaşdeşim islam dinine inanıyorsan ritüellerini yap kes gözünün gördüğüne pay ver
almayın kesmeyin ellerinde patlasın
O zaman kurbanları diyanetten alalım.. 2 gün önce adam 1250 TL fiyat çekti..
yurt dışı derken arakan suriye afrika ülkelerinde olması gerekiyor
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