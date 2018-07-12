2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı bu yıl 21 Ağustos'a denk geliyor.

Bayrama bir aydan biraz daha fazla bir süre kala Diyanet İşleri başkanlığı kurban fiyatlarını açıkladı.

Yurt içi kurban bedeli 850 lira olurken, yurt dışı kurban bedeli de 625 lira olarak belirlendi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos hafta sonu tatili, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

