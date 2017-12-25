FİNANS

2018 yılı asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

25 Aralık 2017 15:50

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'asgari ücret' kararını cuma günü açıklayacak.

2018 yılı asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

Asgari ücrette zam pazarlığında ilk 3 tur görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası, haftanın son iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirilecek.


Bakanlığın asgari ücret kararı burada belli olacak.

Türk-İş asgari ücretin net bin 893 lira olmasını talep ederken, işveren tarafını temsil eden TİSK bu rakamın çok yüksek olduğunu savunmuştu.

Bakan Julide Sarıeroğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Asgari ücret yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak" demişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
 

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan asgari ücret görüşmeleri 29 Aralık'ta sonuç vermiş ve asgari ücret açıklanmıştı. 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından 2017 yılı için asgari ücret miktarı dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından 1.404 TL olarak duyurulmuştu.

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Okuyucu Yorumları12 yorum
  • 48 Oy
    30 tl için 30 gün düşünün bakalım iş zama gelince yağmur gibi yağar
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  • 35 Oy
    3.000 TL falan yaparlar artık. Geriden!
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  • 1 Oy
    @baris_gezer oparayı 12 sene sonra görürüz asgari ücrette. sanırım 12 sene sonra Ennnn düşük memur maaşı 5000 tl olur
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  • 31 Oy
    Çıkacağı 1500 küsürdür.
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  • 30 Oy
    başka günlerin önemi yok bunlar için varsa yoksa herşey cuma.sözüm ona müslümanlar ya....!
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  • 21 Oy
    1.700 olur inşallah
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  • 15 Oy
    MYNET NE Mİ DÜŞÜNÜYORUM???HİÇ DE İYİ ŞEYLER DÜŞÜNEMİYORUM!!!HAKSIZ MIYIM YANİ?
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  • 6 Oy
    NE OLACAANI ANLATIYIM SİZE 3 DENE DALLAMA SIRITARAK ÇIKACAKLAR DİYECEKLERİ AYNEN ŞU ASGARİ ÜCRET NET 1504 TL OLDU '''' ÜLKENİN ŞARTLARI ''' BÖLE DİYİP Bİ KAÇ KELİME DAHA GEVELEYİP DEFOLUP GİDECEKLER ! BU ASAGRİ ÜCRET ÜLKENİN % 50 SİNİ ETKİLİYOR BU KAN EMİCİLERİN SİZİNLE DALGA GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN SEÇİM ZAMANI TAVRINIZI GÖSTERİN BİZLER SERMAYEYİ MUTLU ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ
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  • 3 Oy
    Bize herşey müstehak ; ne birlik olabiliyoz , ne eylem yapabiliyoruz , ne hakkımızı arıyoruz , nede hakkımızı arıycak kurumumuz yok . Sendika olayı bitti tüm sektörlerde işçileri susturmak için şuan herkez işimi kaybetmiyem bu pahalılıkta diyerek herkez koyun. İş yerinde 100 kişi den 3ü bu durumu sorgular azınlıkta kalır işinden olursun.Çalışcak adam gelir nede olsa diye iş veren vurur kamçıyı.Sendikaları bitirdiler ; işçileri susturdular , İşçinin hakkını arıyacağı hiçbir kurum kalmadı.İyice koyunlaştı. Hayat gerçekten zorlaştı 5 sene sonra çıkmazda işçi.Tıkanıyor artık iyice.
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  • 2 Oy
    geçen sene aynı tarihti ozaman ne yorum yaptın perşembe gunu
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  • 2 Oy
    2000 TL BRÜT OLUR.. VERGİYİ KALDIRIN.. VERGİYİ..
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  • 2 Oy
    Yapmayın, etmeyin, bütün şirketler, kobiler borç batağı içinde, işçide asgari ücretin bin yediyüz, bindokuzyüz peşinde batacak işverenler, midyata pirince giderken, eldeki taşlı bulgurdanda olacağız,
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