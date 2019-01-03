2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,08 ,İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,78, sağlıkta %0,62, lokanta ve otellerde %0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,16 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %2,56, eğlence ve kültürde %0,25, haberleşmede %0,11 ve konutta %0,06 düşüş gerçekleşti.
YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 31,36 İLE EV EŞYASI GURUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,80, gıda ve alkolsüz içecekler %25,11, konut %23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 0,63 TRC2(ŞANLIURFA, DİYARBAKIR)'DA OLDU
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.
Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
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