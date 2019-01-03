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2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

2018 yılının enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında yüzde 0,34 azalması beklenen enflasyon yüzde 0,40 oranında düşüş yaşadı. 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu.

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.


AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,08 ,İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,78, sağlıkta %0,62, lokanta ve otellerde %0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,16 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %2,56, eğlence ve kültürde %0,25, haberleşmede %0,11 ve konutta %0,06 düşüş gerçekleşti.

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TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,80, gıda ve alkolsüz içecekler %25,11, konut %23,73 ve eğlence ve kültür %20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 0,63 TRC2(ŞANLIURFA, DİYARBAKIR)'DA OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
enflasyon yüzde 20 hahahhah gülme krizi geldi geçen sene 25 tl olan kıyma 35-40 tl 1 tl olan soğan 4 tl patates 3 tl ama enflasyon yüzde 20 hadi ordan beeee
asıl sana hadi ordan bu kıymada her geçen sene 25 lira
hiç bir güvenilirliği yok. gerçek enflasyon en az yüzde 40
%38 doğru olan gerisi yalan işler....
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