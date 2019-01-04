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2018 yılı ihracat rakamları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti" dedi.

2018 yılı ihracat rakamları belli oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılı ihracat gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre 2018 yılında ihracat yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatı oldu.

Söz konusu dönemde ithalat yüzde 4,6 azalış ile 223,1 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 75,3 oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 28.4 azalışla 55 milyar dolar oldu. Dış ticaret hacmi ise yüzde 0.1 artışla 391.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta ilk üç sırayı alan ülkeler Almanya, İngiltere ve İtalya olurken, Avrupa Birliğine ihracat yüzde 13,7 artışla 84,1 milyar dolara çıktı. İhracatta Afrika pazarı yüzde 24 ve Latin Amerika yüzde 35,6 büyüdü.

2018 yılı rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Pekcan, "2019 yılında ihracatın büyümeye katkısının devam etmesini ve ihracatın ithalatı karşılama oranının daha da yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracaat

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