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2018 yılının işsizlik rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

2018 eylül-ekim-kasım döneminde işsizlik yüzde 13,6 oldu. 2018 ekim döneminde ise işsizlik oranı yüzde 11,6 olarak belirtildi.

2018 yılının işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı İşgücü İstatistikleri verisini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki dönemde yüzde 11,4 seviyesindeydi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 13,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,4 puanlık artış ile yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

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İSTİHDAM ORANI

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,5 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 55'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,9 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1 puan arttı.


İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2018 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 726 bin kişi artarak 32 milyon 658 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 73, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla yüzde 34,8 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI

Ekim 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 22,4 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDILMIŞ İSTİHDAM

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 64 bin kişi artarak 28 milyon 863 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 58 bin kişi artarak 3 milyon 742 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 11,5 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 38 bin, hizmet sektöründe 53 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 26 bin, sanayi sektöründe ise 2 bin kişi azaldı.
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu oranlar dogru degil
daha fazladir ! dümen rakam bunlar
trump abi bizim ekonomi süper karışma bize
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