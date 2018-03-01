FİNANS

2018'de altın fiyatları ne olacak?

01 Mart 2018 14:00

BNP Paribas'a göre değerli metal bu yıl değer kaybedebilir.

2018'de altın fiyatları ne olacak?
Altında yukarı yönlü pozisyon alanlar, 2018'de ardı ardına üçüncü yıllık yükselişi beklerken hayal kırıklığına uğrayabilir.
 
BNP Paribas SA'ya göre değerli metal bu yıl, Fed'in faizleri dört kez artırarak para politikasının normalleşmeyi sürdürmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle değer kaybedecek. BNP'ye göre Fed, 2019 yılında ise bir kez daha faiz artırımına gidecek.
 
Londra'da emtia piyasaları stratejisti Harry Tchilinguirian, “Yön olarak 2018 boyunca duruşumuz negatif.” dedi. Bununla birlikte Tchilinguirian, ABD'de 2018 ortalarında yüksek enflasyon rakamları ve altın fiyatlarında geçici bir yükseliş beklediklerini, bunun reel faizlerin düşmesinde etkili olacağını ve altın tutmanın fırsat maliyetini düşüreceğini ifade etti.
 
Altın 2016 yılında yüzde 8 yükselmesinin ardından geçtiğimiz yıl yılında yüzde 14 değer kazandı. Artan enflasyon beklentileri ve güçsüz dolardan destek bulan altın, güçlü ekonomi ve faiz oranlarındaki artış bu iyimserliğin bir kısmını geri alıyor.
 

 

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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 11 Oy
    TAM TERSİ NİSANDA OLUR TAHMİNİM 170 E DAYANIR.
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  • 7 Oy
    Bunların dediklerinin tersini yapacaksın unutmayın her zaman kazanirsiniz:)
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  • 8 Oy
    demek ki çıkacak, bu şirketlerin doğru söylediği ne zaman görülmüş.
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  • 5 Oy
    Yine piyasayla oynayıp vurgun yapmak peşindeler. Üçüncü Dünya savaşı kapıdayken (hatta bana göre 11 Eylül 2001 tarihi itibariyle başlamışken) altın fiyatları asla düşmez. Elinizde uzun dönem tutabileceğiniz birikiminiz varsa son kuruşuna kadar ALTIN YATIRIMI YAPIN.
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