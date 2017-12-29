FİNANS

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

29 Aralık 2017 14:00

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere saat 14:00'de toplandı. Toplantı sonrası açıklamanın geç saatlerde yapılması bekleniyor.

2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı başladı

Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son kez bugün saat 14:00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil ettiği toplantıda belirlenecek yeni asgari ücretin geç saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücret ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.

 

 

Peki taraflar ne istiyor?


TÜRK-İŞ'TEN 1893 TL TALEBİ

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti.

DİSK: 2 BİN 300 TL OLMALI

DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklandı.

TİSK YÜZDE 7 ZAM İSTİYOR

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı. TİSK yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.

ENFLASYONA GÖRE ZAM OLURSA...

1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.


CHP'DEN KANUN TEKLİFİ: 2 BİN LİRA OLSUN

CHP, asgari ücretin net 2 bin lira olması için kanun teklifi verdi. Kanun teklifinin gerekçesinde, Türk-İş tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına atıfta bulunuldu. Asgari ücretin tespitinde, işçilerin 2017 enflasyon oranı kayıplarının karşılanması ve büyüme rakamlarından paylarına düşeni almaları istendi.

'100 TL' DESTEĞİN DEVAMI İSTENİYOR

Türk-İş ile TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok" açıklamasında bulunmuştu.

BAŞBAKAN: EN UYGUN ŞEKİLDE SONUÇLANACAK

Başbakan Yıldırım, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin, "Uygun, en iyi şartlarda ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.


AÇLIK SINIRI 1608 TL

Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET 1404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN KESİNTİLER

Brüt 1777 TL olan asgari ücretten yapılan kesintiler...

 




YIL YIL ASGARİ ÜCRET

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:

2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

15.000 TL 24Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları22 yorum
  • 751 Oy
    1500 lira yeter herkes şükrediyor zaten fazla vermeye gerek yok. Elin arabı gelsin uludağda kar motoruna binsin safari yapsın, bizimkiler kömürde kestane kızartıp şükretsin.
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  • 507 Oy
    Asgari Ücret en az net 2,500 tl olması lazım ... Normalde bu Hayat şartlarında bu ücret bile az. Düşünsenize 3,500 - 4,000 tl ücret alanlar bile geçinemiyoruz diyorlar eee biz nasıl geçinelim bu parayla.
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  • 397 Oy
    O kadar büyümeden sonra en az 2.000 TL olmalı. Devlet büyük, dünyanın en büyük ekonomisinden biri, dünya liderimiz var, 2000 olur bence.
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  • 309 Oy
    inşallah her zaman olduğu gibi beklenti yükseltip hayal kırıklığı yaşatmazlar. Gerçi maaşa zam gelmeden bindirdiler her şeyin üstüne zammı...
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  • 252 Oy
    20-30 tl verirler işte
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  • 139 Oy
    BU ÜLKEDEKİ ADALETSİZLİK VE DÜZENSİZLİK HİÇ DÜZELMEYECEK.KAMUDA ÇALIŞAN HAFTADA 2 GÜN TATİL YAPAR,ÖZEL ÇALIŞAN 1 GÜN.KAMUDA ÇALIŞAN EN DÜŞÜK MAAŞLI,ÖZELDEKİNDEN DAHA FAZLADIR.SANKİ MUZ CUMHURİYETİNDE 2 SİSTEM.GİT ALMAYAYA FRANSAYA ÖZELDE ÇALIŞNA KAÇ GÜN İZİN KULLANIR GÖR.KİM OLURSA OLSUN 2GÜN İZİN VE TEK LİMİTLİ EN DÜŞÜK MAAŞ SİSTEMİ VARDIR.DÜZENİ OLMAYAN TÜRKİYE.ALMAYA BİZİ KISKANIYOR DEMEZMİ.GÜLESİM GELİYOR.
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  • 117 Oy
    at ile deve sanki,her yıl 100-150 tl insanların maaşı artacak diye gunlerce haftalarca spekulasyonlar haberler,nasıl bir ülkeyiz ya biz,yok kritik toplantıymış v.s,sanki 3000 tl olma ihtimali var
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  • 126 Oy
    Biz 1700e de razıyız ama onu bile çok görür yiyiciler
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  • 100 Oy
    Milleti aptal yerine koymayın. Bu komisyon niye toplanır ki? Zaten TİSK'in belirlediği ücret verilecek. O da 100 tl artışı geçmez.
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  • 88 Oy
    Normal bir vatandaş olarak belirtiyorum askeri ücrete zam flan istemiyoruz.Askari ücret 10 bin tl olsa ne olur.1 tane ekmeğin fiyatı 10 tlye çıktığı zaman ne değişecek?Ben ekmekten örnek veriyorum siz genel herşeyi düşünün.Her yıl yapılan zamdan daha fazla enflasyon ve elktrk, su doğalgaz gıda giderleri vb. şeylere zam yapılıyor..Askeri ücrete zam yapmak yerine Kdv rakamları düşürülsün yada işverene yük bindirmeden maaş üzerinden kesilen gelir vergileri kesilmesin direk yatsın işçinin hesabına.Zamlar olmasın normalleşir belki o zaman bir çok şey
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  • 55 Oy
    @blakemon soylediklerine katılıyorum ama,askeri değil asgari
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  • 72 Oy
    daha ücreti belli olmadan iki mislini geri aldılar zaten elektriğe koydular %14,8 zam heyy gidi heyyy
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  • 71 Oy
    benim milletim demekle olmuyor sayın cumhurbaşkanım emekçiyi düşünün biraz,feto ayaklanmasına karşı milleti sokağa çağırmak milletim demek güzel,şu milletini emekçini asgari ücrete zam koyarkende hatırlayın yeter biz.ülkemizi son damla kanımıza kadar herzaman savunuruz ama sizde bizi düşünün artık yeter
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  • 76 Oy
    bence 1500tl olacak. dün küt diye doları aşağı çektiler, ekonomimiz eğer yersen çok iyi, işsizlik çookk düşük. 1500tl hayırlı olsun.
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  • 56 Oy
    NUFÜS ODAKLI,DANDİK BÜYÜME.ALMAYA BİZİ KISKANSA.DAHA GEÇENLERDE FOLKLOR EKİBİ BAŞAK ÜLKEYE KAÇTI,ÜSTÜNE FETÖ METÖ DEDİLER KAPATTILAR.KAPILARI AÇ 80 MİLYONUN 50 MİYONU KAÇMASSA BEN BİRŞEY BİLMİYORUM.
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  • 59 Oy
    o uygun gördüğünüz maaşla siz geçinin bakalım nasıl oluyor.vekiller 15 binden aşağı maaş almıyor ama halk aç! kendinizden kısında birazda sizi siz yapan halka faydanız dokunsun
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  • 42 Oy
    1.404 tl den 1.500 yada 1.600 yaparlarsa aradaki para farkını milletce toplayıp sadaka niyetine bunlara vericeksinki yüzlerine tokat gibi gelsin.Yoksa bunların fakir kesminden haberleri yok yada haberleri olmasına rağmen bilmiyorlarmış gibi davranıyorlar eğer öyleyse bu milletle dalga geçme göstergesidir.
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  • 35 Oy
    ADAA ALMAYII BİLİYORSUNUZ ONU PARASIDA BİZDEN ÇIKACAKK EHHH İŞÇİİ HEPPO AÇÇ NASIL BİR ADALET BUU
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  • 33 Oy
    Hep savunduğum asgari ücrette artış değil düşüş, emekli maaşınıda 1000TL sabitleme yapacaksınki herkesin aklı başına gelsin. Bir yerlerde adaletsizlik, haksızlık ve yanlış varsa, yaklaşık 11 milyon emekli ve 6 milyon kadar asgari ücretle çalışan varsa ve bu durumlarda sesini çıkarmıyorsa asgari ücreti de 1300TL ye sabitleyeceksin. Ülkenin siyasi ve yönetim kaderini değiştirecek durumda olalar hallerinden memnunsa bende sesimi çıkarmam, başıma gelecek olanı kabul ederim. Eğer ülkede ekonomi iyi değilse, büyüme yoksa, ülke gerçekten sıkıntıdaysa ya bizlerde kabul edelim ya da yalan söylemesinler
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  • 26 Oy
    maaş haricindeki diğer kalemlere zam gelince anlık hemen geliyor.. ama asgari ücrete yapacakları zammı toplanıyorlar da toplanıyorlar.. bilmem kaçıncı toplantıda %4-5 falan çıkıyor.. ama diğer herşeye yılda en az 10 defa %15 civarı zam geliyor.. bakalım bugün gerçekten asgari ücret zammını açıklayabilecekler mi.. bakalım ne kadar olacak.. ayrıca süper enflasyonun yaşandığı ülkemizde memur maaşına gelen enflasyon zammı neden asgari ücrete gelmiyor.. bunu da biri açıklayabilir mi..
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  • 20 Oy
    asgari ücret belli olur arda da zamalrı sııştırın kimse çakmasın zam yapılmayan birşey kaldımı acaba ? bir şey kaldı ama neyse söylemeyim.
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  • 16 Oy
    HERŞEYEEE ZAMMM VARRR ASGARİİ ÜCRETEE BİR AYDAA. 5 kişilik birr aileyee simitt parası plarak bile yetmiyorr
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