2018'de asgari ücret ne kadar olacak? Krtik toplantı bugün

"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu, bugün artık netlik kazanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret için teklifini sunmuştu. Bugün gerçekleşecek Asgari ücret zammı toplantısında Türk-İş'in "Asgari ücret bin 893 lira 90 kuruş olmalı" zam teklifi nasıl cevap bulacak?



ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek.



Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.



İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği yarınki toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak.



Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.





- "Rakamı yüksek bulan bir ay bu ücretle geçinsin"



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca çalışanın gözünün kulağının yeni asgari ücret rakamında olduğunu belirterek, emekçilerin beklentilerini boşa çıkartmama gayretini gösterdiklerini bildirdi.



Yeni yılda asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olması yönündeki tekliflerinde ısrar ettiklerini vurgulayan Atalay, "Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin 1 lira bile altını kabul etmemiz mümkün değil. Bunun altındaki rakam hem bizim hem de milyonlarca çalışan ve aileleri için hayal kırıklığı olacaktır." dedi.





Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bugün yapılacak asgari ücret açıklamasına çevrildi. Halen net 1404 TL olarak uygulanan asgari ücret için "2018 yılında ne kadar olacak?" sorusu bugün cevabını buluyor. Peki işçi ve işveren kesiminin asgari ücret talepleri neler? Bir kişinin aylık geçim maliyeti ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, ne kadar olacak?



6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bugün belli oluyor.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü toplantısını bugün yapacak. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak. Çalışmalarına 1 Aralık'ta başlayan ve şu ana kadar 3 toplantı yapan komisyon, asgari ücrete yapılacak zammı netleştirecek. Peki taraflar ne istiyor?



TÜRK-İŞ'TEN 1893 TL TALEBİ



Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti.



DİSK: 2 BİN 300 TL OLMALI



DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklandı.



TİSK YÜZDE 7 ZAM İSTİYOR



Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı. TİSK yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.



ENFLASYONA GÖRE ZAM OLURSA...



1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.





CHP'DEN KANUN TEKLİFİ: 2 BİN LİRA OLSUN



CHP, asgari ücretin net 2 bin lira olması için kanun teklifi verdi. Kanun teklifinin gerekçesinde, Türk-İş tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına atıfta bulunuldu. Asgari ücretin tespitinde, işçilerin 2017 enflasyon oranı kayıplarının karşılanması ve büyüme rakamlarından paylarına düşeni almaları istendi.



'100 TL' DESTEĞİN DEVAMI İSTENİYOR



Türk-İş ile TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok" açıklamasında bulunmuştu.



BAŞBAKAN: EN UYGUN ŞEKİLDE SONUÇLANACAK



Başbakan Yıldırım, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin, "Uygun, en iyi şartlarda ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.





AÇLIK SINIRI 1608 TL



Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





MEVCUT ASGARİ ÜCRET 1404 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN KESİNTİLER



Brüt 1777 TL olan asgari ücretten yapılan kesintiler...







YIL YIL ASGARİ ÜCRET



Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:



2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL