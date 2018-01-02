FİNANS

2018'de kaç gün resmi tatil var?

02 Ocak 2018 09:44

2018 yılının ilk gününden itibaren tatil planları yapılmaya başlandı. Peki, çalışanlar 2018 yılında kaç gün tatil yapacak? İşte ayrıntılar.

2018'de kaç gün resmi tatil var?

 2018'in ilk tatili, yılbaşı ile başladı. 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanlar 3 gün tatil yapmış oldu.

 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu eklendiğinde yine yapılacak tatil süresi 3 gün oluyor.
 
Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatiline pazartesi gününü de ekleyebilen kişiler yine hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil yapmış olacak.
 
Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak.
 
RAMAZAN BAYRAMI 4 GÜN TATİL
 
15 Haziran Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı tatili haftasonuna denk geliyor. Çalışanlar eğer Arefe Günü olan 14 Haziran Perşembe gününü tatil olarak ayarlayabilirse 4 gün tatil yapabilecekler.
 
Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak.
 
EN UZUN TATİL YİNE KURBAN BAYRAMI
 
2018'in en uzun tatili ise bu yıl olduğu gibi yine Kurban Bayramı olacak.
 
Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı perşembe gününe denk geliyor.
 
Yine cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler.
 
Pazartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonu ile birleşince çalışanları yine 3 günlük tatil bekliyor.
 
 
2018 yılı resmi tatil günleri belli oldu! Yeni yılda kaç gün tatil yapacağız? Kurban ve Ramazan Bayramı tatilleri kaç gün olacak? Çalışanlar 2018’de kaç gün tatil yapacak? İşte uzun tatiller ve 2018 tatil takvimi.
 


23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Pazartesiye denk gelen bir başka tatil günü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 21 ve 22 Nisan cumartesi-pazar günleri de eklendiğinde 23 Nisan tatili yine 3 güne çıkıyor.

 



1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı'ya denk geliyor. 30 Nisan Pazartesi'yi izin olarak ayarlayabilen çalışanlar 28 ve 29 Nisan cumartesi-pazar günlerini de eklediklerinde 1 Mayıs tatilini 4 güne çıkarabilecek.

 



19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 2018'de Cumartesi günü kutlanacak. Bu nedenle ekstra tatil yapılmayacak.

 



 

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı 2018'de 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. 14 Haziran Perşembe yarım gün tatil. Bu yarım günü tam güne ayarlayabilenler de 4 gün tatil yapabilecek.

 

 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazara denk geliyor. Ekstra tatil yok.

 



KURBAN BAYRAMI

2018'de Kurban Bayramı'nda arefe günü 20 Ağustos Pazartesi. 21 Ağustos Salı, 22 Ağustos Çarşamba, 23 Ağustos Perşembe ve 24 Ağustos Cuma da bayram. Bayram öncesi hafta sonu olan 18 ve 19 Ağustos ile bayram sonrası hafta sonu olan 25 ve 26 Ağustos eklendiğinde, Bakanlar Kurulu kararına gerek kalmadan bayram tatili 9 gün olarak yapılacak

 



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı da perşembe günü kutlanacak. 31 Ağustos Cuma'yı tatil olarak ayarlayabilenler, 1 ve 2 Eylül cumartesi-pazarı da eklediklerinde 4 günlük tatile çıkabilecek.

 



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazartesi günü kutlanacak. Hafta sonu olan 27 ve 28 Ekim de eklendiğinde çalışanları yine 3 günlük bir tatil bekliyor.

 



116 GÜN TATİL

2018'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2018'de tatil yapılacak gün sayısı 116. (Posta)

 
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Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 92 Oy
    polis olarak haberde geçen tüm tatil günlerinde bırakın tatil yapmayı yoğunluk olabilececeği düşünülerek yıllık izinler bile kapalı oluyor bayramda çalıştırılıp bir kuruş bile veriliyor. sayın bakanımızdan kullanamadığımız bayram tatillerinin yıllık izinlerimize yansıtılmasını istiyoruz
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  • 57 Oy
    İşleyen demir pas tutmaz.. Daha çok çalışmamız gerekirken bu tarz haberleri okuyunca üzülüyorum..
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  • 0 Oy
    ekle çıkar
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  • 0 Oy
    kardeş işçiyiz biz Cumartesi iş günü, yok perşembeyi bağlasak, yok pazartesiyi bağlasak diye bir durum yok. Bildiğin işçiyiz.(Amele yani)
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  • 0 Oy
    Böyle bir haber daha yılın ilk mesai gününde Devlet memuru bir mühendis olarak beni üzdü. Çünkü başarılı olmak, ilerlemek için üç şeye ihtiyacımız var: çalışmak, çalışmak, yine çalışmak...
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  • 0 Oy
    Şu sayılanlardan sadece Ramazan ve Kurban Bayramları tatilini görebiliyorum. (Özel sektör çalışanı) Bu yüzden sevinmeme gerek yok.
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  • 0 Oy
    eee her ay 4gün 3gün 9gün tatil ne yicez ne içicez
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