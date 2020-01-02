2019 altının yılı oldu

Analistler, Çin'in de tarifelere karşılık vermesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelimin ivme kazandığını dile getirdi.

Altının ons fiyatı Trump'ın tarife kararından önce yıl içi en düşük seviye olan 1.266 dolara geriledi.

Geçen yıla 1.282 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, ocakta yaklaşık yüzde 3 değer kazanmasının ardından takip eden üç ayda ticaret görüşmeleri iyimserliğiyle değer kaybetti.

Küresel ekonomik belirsizliklerin merkez bankalarının para politikası duruşunu önemli ölçüde etkilediği 2019'da, altın yatırımcıların en gözde varlıklarından biri oldu.

Ticaret savaşları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit gibi etkenlerle artan risk algısı, yatırımcılarca güvenli liman olarak görülen altına talebi artırırken, ons altın yatırımcısına 2019'da yüzde 18,37'lik getiri sağladı.

ALTININ GETİRİ POTANSİYELİ, ALTIN TALEBİNDE ETKİLİ OLDU

Analistler, merkez bankalarınca verilen olası faiz indirimi sinyallerinin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen ana etken olduğunu ancak bunun yanında bazı gelişmiş ülke tahvil getirilerinin de negatif bölgeye inmesinin önemine vurgu yaptı.

Geçen yıl başında yaklaşık 8 trilyon dolar seviyesinde bulunan negatif getirili borç miktarının haziran itibarıyla 13 trilyon dolara yaklaştığını kaydeden analistler, merkez banklarının faiz indirimi sinyallerinin tahvil getirilerini aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Aynı dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının çeşitli motivasyonlarla altın pozisyonlarını güçlendirirken, Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) üçüncü çeyrek raporuna göre yılın 9 ayında merkez bankaları altın rezervlerini 547,5 ton artırdı.

Altının hem risk azaltıcı hem gelir artırıcı etkisinin yatırımcıların kararını önemli ölçüde etkilediğine değinen analistler, haziran ayında altının ons fiyatında yaşanan yüzde 7,96'lık aylık artışta faiz indirimi beklentilerinin neredeyse kesin olacak şekilde fiyatlanması ve artan belirsizliklerin yardımcı olduğunun altını çizdi.