2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası asgari ücret geçen yıla yüzde 26.5 oranında artarak 417 TL artış yapıldı. Asgari ücrete gelen zam oranının belli olmasından sonra merak edilen konuların başında ise Asgari Geçim İndirimi’nin ne kadar olduğu geliyor. Yapılan zam oranına göre AGİ ücreti de en düşük 191.85 oldu. AGİ, en son 152 TL idi.

İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları..

BEKAR ÇALIŞAN

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak.

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.