2019 asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez toplandı. Asgari ücret 2019'da 2 bin 20 TL olarak belirlendi.
Asgari ücret, 417 TL zamla 2 bin 20 TL'ye yükseltildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün gerçekleştirilen son toplantı ardından açıklamalarda bulunuyor.
Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde;
Asgari ücret Brüt 2558 TL, net 2020 TL olarak belirlendi.
Net asgari ücret yüzde 26,05 arttı.
Enflasyon üzerinde artış yaparak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözümüzü tuttuk.
Asgari ücreti oybirliği ile belirledik.
Evli ve 3 çocuklu için asgari ücret 2 bin 155 TL.
Ayrıntılar geliyor...
İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİ DE YER ALMIŞTI
Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş heyetindeki 5 kişiden biri olmuştu.
TİSK'in ev sahipliğinde 13 Aralık'ta düzenlenen ikinci toplantıda, işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum." açıklamasını yapmıştı.
İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha farklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız." demişti.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.
YIL YIL ASGARİ ÜCRET
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
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