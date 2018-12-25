FİNANS

2019 asgari ücret belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 20 TL oldu.

2019 asgari ücret belli oldu

2019 yılında ödenecek asgari ücret belirlendi.

Asgari ücret, asgari geçim indirimi dahil (AGİ) 417 TL zamla 2.020 TL'ye yükseltildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirdiği son toplantının ardından asgari ücretin 2019 yılında brüt 2.558 lira, net 2.020 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve 3 çocuklu çalışan için asgari ücretin 2.155 TL olduğunu bildirdi.

Böylece, net asgari ücret yüzde 26,05 zam görmüş oldu.

Yeni asgari ücretin komisyonda oy birliği ile belirlediği bilgisini veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Enflasyon üzerinde artış yaparak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözümüzü tutmuş olduk." dedi.

Türk-İş: Kabul edilebilir bir ücret

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Mükemmel bir ücret denemez, ama kabul edilebilir bir ücret. Herkes yeni asgari ücretten memnundur diyemeyiz, ama yüzde 70-80'i mutlu ettiğimizi umut ediyorum. Emeği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
37 milyon lira hibe verilecek 37 milyon lira hibe verilecek
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den önemli 2019 açıklaması Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den önemli 2019 açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret doğum borçlanması

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan açıkladı! Yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yüzde 10 indirim

Yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yüzde 10 indirim

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Tarım ve Orman Bakanı müjdeyi verdi! 50 hayvancılık projesine 37 milyon liralık hibe

37 milyon lira hibe verilecek

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den önemli 2019 açıklaması

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den önemli 2019 açıklaması

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Düşüş durdurulamıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.