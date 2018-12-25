2019 asgari ücret belli oldu

2019 yılında ödenecek asgari ücret belirlendi.

Asgari ücret, asgari geçim indirimi dahil (AGİ) 417 TL zamla 2.020 TL'ye yükseltildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirdiği son toplantının ardından asgari ücretin 2019 yılında brüt 2.558 lira, net 2.020 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve 3 çocuklu çalışan için asgari ücretin 2.155 TL olduğunu bildirdi.

Böylece, net asgari ücret yüzde 26,05 zam görmüş oldu.

Yeni asgari ücretin komisyonda oy birliği ile belirlediği bilgisini veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Enflasyon üzerinde artış yaparak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözümüzü tutmuş olduk." dedi.

Türk-İş: Kabul edilebilir bir ücret

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Mükemmel bir ücret denemez, ama kabul edilebilir bir ücret. Herkes yeni asgari ücretten memnundur diyemeyiz, ama yüzde 70-80'i mutlu ettiğimizi umut ediyorum. Emeği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

