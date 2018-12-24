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2019'da altın fiyatları düşecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2018 09:31 | Son Güncelleme

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, döviz fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak altında geriye çekiliş görülmesini beklediklerini söyledi. Atayık ayrıca, taksit yasağının sevgililer gününden önce kaldırılmasını istediklerini belirtti.

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 2018'in özellikle iç piyasa ağırlıklı çalışan firma ve markalar için zor bir dönem olduğunu ifade ederek, sektörün aynı dönemde ihracatla nefes aldığını söyledi.

Altın ve dövizdeki yükseliş trendinin, piyasada iş hacmini oldukça düşürdüğünü belirten Atayık, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, genel seçimin ardından düğün sezonunda piyasaların açılmasını beklerken, döviz ataklarıyla adeta hayal kırıklığına uğramıştı. İç piyasaya hareket kazandıran Sevgililer Günü, Anneler Günü ve yaz düğün sezonu, beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Bu özel günlerde istenen satış rakamı, ne yazık ki yakalanamadı. Düğünler nedeniyle piyasaların hareketlendiği yaz sezonu ise fiyat artışlarının zirveye çıktığı döneme denk geldiğinden çok sönük geçti"

'ALTIN FİYATLARI DÜŞECEKTİR'

2019 yılı öngörülerini paylaşan Atayık, "Bence, en kötü süreci geride bıraktık. Hem makro, hem de sektör olarak mikro açıdan. 2019 yılıyla ilgili iyimserim. Turizmde bu yıl rekorlara imza atmıştık ülke olarak, turizm açısından iyi bir yıl bekliyorum. 2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini, altın fiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz" diye konuştu.

Atayık, "Dolar 5.20- 5.40 TL bandında hareket ederken euro 6 TL seviyesinde seyrediyor. Fiyatta son haftalarda yakalan istikrarın devam etmesi ve trendin aşağıya doğru sürmesi halinde yıl başıyla birlikte bunun alışverişe de yansıyacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'TAKSİT YASAĞI KALDIRILMALI'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), sektöre getirdiği taksit yasağının, olumsuz etkilerine değinen Atayık, kuyumculuk alışverişine büyük sekte vuran taksit yasağının 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde kaldırılmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

'FİYAT ARTTI AMA BİLEZİKTEN VAZGEÇİLMEDİ'

2018 yılında en çok talep gören ürünler hakkında da bilgi veren Atayık, bu yıl mücevherde en çok tektaş, beştaş ve baget taşlı ürünlerin ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları anlattı:

"Altın takı grubunda ise hafif ve içi boş takılar, daha çok beğeni topluyor. Fiyat artışlarına rağmen özellikle Anadolu tüketicisi bilezikten vazgeçmiyor. Vatandaş, gramajını düşürse bile burma bilezik alışverişini sürdürüyor. Alyansta ise biraz daha fiyat kaynaklı olarak 14 ayar ürünler daha öne çıkıyor.

Yatırım amaçlı olarak büyükşehirlerde oturan vatandaşların daha çok gram altınlara yönelirken, Anadolu insanı ise Darphane ve Damga Matbaası ürünleri olan çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları alışverişini sürdürdü" KAYNAK:AA

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İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) doğum borçlanması altın fiyatları

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