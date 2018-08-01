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2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

Milyonlarca emekliye bir son dakika müjdesi daha geldi. Bayramlarda ikramiyelerini alan emeklilerin Gelecek yıl alacak zam oranları da belli olmaya başaladı. Peki emekli 2019 yılında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zamlarıyla ilgili tüm ayrıntılar...

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

Emekliye müjdeli haber ard arda gelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda bin lira hesaba yatan ikramiyeler Kurban Bayramı'nda da yatacakken emekliye yapılacak Ocak zammı ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zamlarda her zaman en önemli rolü oynayan enflasyon bu Ocak zammında da önemli bir yere sahip. Özellike bu yaz emeklinin yüzü gülüyor. Önce Temmuz zammı daha sonra ise 2 bayram da verilen biner lira ikramiyelerin ardından Ocak zammı da konuşulmaya başlandı.

EMEKLİYE YAPILACAK ZAM NE KADAR OLACAK?

Yapılan tahminler neticesinde bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olacak ve SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yapılacak olan zam miktarı 3.87 olarak gerçekleşecek. Temmuz ayı zammında maaş miktarları 85.79 ile 410.93 lira arasında yükselen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin bu enflasyon oranının gerçekleşmesi neticesinde 39,52 ile 189,32 lira arasında gelir artışı getirecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yine emekli yapılacak zam miktarının bu enflasyon üzerinden olması hesaplanırsa en düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa yükselecek. Aynı şekilde en yüksek maaş 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre bu rakamlar artabilir veya azalabilir.

MEMURA FARK YİNE VAR!

Temmuz'daki gibi Ocak'ta da enflasyon farkı çıkacak. Ocak'ta enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Yüzde 3.87'lik tahmin gerçekleşirse yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.37 fark oluşacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4.37 olacak.

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