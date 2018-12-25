FİNANS

2019'da hayatımızda neler değişecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 15:18 | Son Güncelleme

2018 yılının bitmesine sayılı günler kala milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir çok düzenleme ve proje için de takvim işlemeye başladı. 2019'da alışverişlerde poşetlerden ücret alınmasından adil kullanım kotasının kaldırılmasına, çeyiz hesabında ilk ödemelerden esnafa işsizlik maaşına kadar bir çok yeni düzenleme hayata geçirilecek. Öte yandan Atatürk Havalimanı'nın taşınması ve çılgın proje Kanal İstanbul'un temelinin atılması gibi kritik projelerde de 2019 önemli yer tutacak.

İşte 2019'da hayatımıza girecek yeni uygulamalar ve projeler...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Market alışverişlerinde plastik poşetler ücretli hale gelecek. Poşetlerden alınacak ücret 25 kuruş olarak belirlendi.
İnternet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünü olan Adil kullanım kotası 2019 yılında kaldırılacak.
Gençleri tasarrufa yönlendirmek amacıyla başlatılan devlet destekli çeyiz hesaplarında ilk ödeme 2019'da yapılacak.
İstanbul'da minibüs, taksi dolmuş ve servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili alınan karar doğrultusunda 1 Ocak 2019 yılından itibaren araçların tavanlarına ve sağ-sol yanlarına plakası yazılacak.
İşbaşı eğitim programı kapsamında gençlere istihdam yaratan iş yerlerine asgari ücret desteği sürecek. Böylece gençlerin iki yıla kadar istihdamda kalmaları sağlanacak. Birinci yıl yüzde 50'si, ikinci yıl da yüzde 25'i İŞKUR tarafından karşılanacak.
Aylık prim, hizmet belgelerinin elektronik ortamda alınması için Kolay Belge Kolay Hizmet Uygulaması başlatılacak.
Sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak. Paketlerde sigaraların markasına ait logo yer almayacak.
3 bin gence bilişim uzmanlığı eğitimi verilecek.
Ev hizmetlerinde olduğu gibi işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak, 80 bin iş yeri kolay işverenlikten yararlanabilecek.
Profil temelli nitelikli danışmanlıkla iş arayanlara ve işverenlere daha etkili hizmet sunulacak.
2019'da 4 milyonu aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verilecek, 500 bin kişinin kurs, programlardan yararlanması sağlanacak.
Elektronik tebliğat uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak.
KOBİ’lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası devreye alınacak.
Tüm yurt dışı birimlerimizde faaliyete geçecek olan Yurt Dışı Teşkilatı Bilgi Yönetim Sistemi ile vatandaşların işlemleri kolaylaşacak.
İşverenin elini rahatlatmak için Teşvikten Kazancım Ne kadar uygulaması başlatılacak.
TürkAkım'dan ilk doğal gaz 2019 sonunda Türkiye’ye gelecek.
Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Yeni Havalimanı’na taşıma işlemi 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle hızlandırılacak ve yolcu konforundan taviz uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli olarak taşınacak.
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile yolcu taşımacılığı 2019 yılında başlayacak.
2013 yılında başlayan Halkalı-Gebze banliyö hattında yapılan yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilme imkanı sağlayacak hattın 2019’un ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.
Esnafın 4 gözle beklediği işsizlik maaşı için pirim ödemeleri de 1 Ocak 2019’dan itibaren başlayacak.
İş kazalarını önlemek amacıyla, çıkarılan yasa uyarınca iş kazası yaşanmayan işyerlerine prim teşviki sağlanmaya başlayacak.
Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek.
Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak Emlak Bankası 16 yıl sonra yeniden faaliyete geçecek.
Haziran 2019'dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak.
Çılgın Proje olarak da adlandırılan Kanal İstanbul projesinin inşaatına başlanacak.
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