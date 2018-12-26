FİNANS

2019'da kim ne kadar alacak? (İşsizlik maaşı ne kadar oldu? AGİ ne kadar olacak?)

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2018 16:36 | Son Güncelleme

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere dün son toplantısını yaptı. Yeni yılda asgari ücret, asgari geçim indirimi dahil (AGİ) 417 TL zamla net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücrete yüzde 26 zam gelmesi hem işsizlik maaşını hem de asgari geçim indirimini arttırdı.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar oldu? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam oranları...

Yeni asgari ücretle birlikte AGİ ve İşsizlik maaşı da belli oldu

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları..

İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları..
Bekarlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL
Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL
Evli 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (259) = 2087,15 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.78) = 2115,93 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL
Evli ve eşi çalışanlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (220.63) = 2048,78 TL
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (249.41) = 2077,56 TL
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.98) = 2116,13 TL
Evli ve eşi çalışan 4 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (306.96) = 2135,11 TL
Evli ve eşi çalışan 5 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?
Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.
Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

2019 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2019 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni asgari ücretin net 2 bin 20 lira olarak açıklanmasıyla 2019'da ödenecek işsizlik maaşı da artacak.
Halen 805 lira olan en düşük işsizlik maaşı yeni yılda 1015 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611 liradan 2 bin 30 liraya çıkacak.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR
İşsizlik maaşı almak için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Otuz günden sonra da başvurulabiliyor ancak bu durumda gecikilen süre kadar eksik maaş ödeniyor.

İSTİFA EDEN ALAMAZ

İSTİFA EDEN ALAMAZ
İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu.

YABANCI İŞÇİLER DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR

YABANCI İŞÇİLER DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR
İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor:
Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar.
Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar,
ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehiriçi toplu taşıma araçlarında çalışanlar,
Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler.** KAYNAK: NTV **
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işsizlik maaşı ne kadar doğum borçlanması 2019 asgari ücret 2019 agi

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

Burada 10 milyonluk araç var! Servet yatıyor

Burada 10 milyonluk araç var! Servet yatıyor

Yeni dönem başlıyor! Hepsi internetten yapılacak

Yeni dönem başlıyor! Hepsi internetten yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Yeni banknotlar geliyor

Yeni banknotlar geliyor

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmalat sanayide kapasite kullanım oranı Aralık’ta değişmedi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı Aralık’ta değişmedi

Tebligat ve dijital abonelik elektronik yolla yapılacak! Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Yeni dönem başlıyor! Hepsi internetten yapılacak

'Booking.com'un ruhsat almasına gerek yok"

Booking davasında yeni gelişme

Konutta yalıtım cebi rahatlatıyor

Faturaları yüzde 60 azaltıyor

Ticaret Bakanı Pekcan: Elektronik çek ve bono sistemi uygulamaya alınacak

Ticaret Bakanı Pekcan: Elektronik çek ve bono sistemi uygulamaya alınacak

Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! 130 lira cezası var...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.