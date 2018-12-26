2019'da kim ne kadar alacak? (İşsizlik maaşı ne kadar oldu? AGİ ne kadar olacak?)

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar oldu? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam oranları...

Yeni asgari ücretle birlikte AGİ ve İşsizlik maaşı da belli oldu

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları.. Bekarlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL

Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL

Evli 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (259) = 2087,15 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.78) = 2115,93 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

Evli ve eşi çalışanlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (220.63) = 2048,78 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (249.41) = 2077,56 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.98) = 2116,13 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (306.96) = 2135,11 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR? Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

2019 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK? Yeni asgari ücretin net 2 bin 20 lira olarak açıklanmasıyla 2019'da ödenecek işsizlik maaşı da artacak.

Halen 805 lira olan en düşük işsizlik maaşı yeni yılda 1015 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611 liradan 2 bin 30 liraya çıkacak.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR İşsizlik maaşı almak için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Otuz günden sonra da başvurulabiliyor ancak bu durumda gecikilen süre kadar eksik maaş ödeniyor.

İSTİFA EDEN ALAMAZ İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu.

YABANCI İŞÇİLER DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor:

Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar.

Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar,

ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehiriçi toplu taşıma araçlarında çalışanlar,

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,

Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,