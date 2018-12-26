FİNANS

2019'da memur maaşları ne olacak? Kritik tarih 3 Ocak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

2019 yılı asgari ücretinin dün açıklanmasıyla birlikte birlikte Asgari Geçim İndirimi rakamları da yenilendi. AGİ'nin yeniden belirlenmesi memur maaşlarını da yükseltmiş oldu. AGİ'deki artış Ocak ayı itibariyle memur maaşlarına yansıyacak. Enflasyon oranına göre zam alan memurların yılbaşında yaklaşık yüzde 11 dolaylarında zam alması beklenirken, kritik tarih ise 3 Ocak...

2019'da memur maaşları ne olacak? Kritik tarih 3 Ocak

Asgari ücretten daha yüksek tutarda maaş alanlar asgari ücrete yüzde 26 oranında yapılan zammın ardından, kendi maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. Özellikle asgari ücretin üzerinde ancak bu ücrete yakın maaş alanların da %26 civarında bir zam alması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı memur maaşlarını da etkiledi. Memurların da aldığı AGİ ücretinde yaşanan artış Ocak ayı itibariyle memur maaşlarına da yansıyacak. Posta'da yer alan habere göre; enflasyon oranına göre zam alan memurların yılbaşında yaklaşık yüzde 11 dolaylarında zam alması beklenirken, asgari ücretteki yüksek artış "seyyanen zam" beklentisini de beraberinde getirdi.

GÖZLER 3 OCAK'TA

2018 yıllık enflasyon oranı ve asgari ücret zammı arasındaki yaklaşık yüzde 5'lik fark sonrası memurların da hükümetten bu yönde bir beklentisi oluştu. 2019 yerel seçimleri öncesi böyle bir müjde bekleyen memurlar gözünü memur zammının belli olacağı 3 Ocak 2019 tarihine çevirdi.


2019 AGİ rakamları

2019 asgari ücret rakamlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu. Dördüncü toplantı sonrası belli olan 2 bin 20 TL'lik asgari ücret sonrası AGİ, bekar bir çalışan için 39,9 TL artış ile 191,85 TL, evli eşi çalışmayan çalışanda 48,64 TL artış ile 230,22 TL oldu.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Fiyatlar değişti! 1 Ocak'ta başlıyorFiyatlar değişti! 1 Ocak'ta başlıyor
Yurt dışından getirilecek bazı elektronik cihazlara bandrol ücreti uygulanacakYurt dışından getirilecek bazı elektronik cihazlara bandrol ücreti uygulanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 asgari ücret agi enflasyon memur

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Türk gıda devi iflas etti!

Türk gıda devi iflas etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

TÜSİAD'tan asgari ücret açıklaması!

Sayaçların tamir ve ayar ücretleri

Fiyatlar değişti! 1 Ocak'ta başlıyor

Yurt dışından getirilecek bazı elektronik cihazlara bandrol ücreti uygulanacak

Yurt dışından getirilecek bazı elektronik cihazlara bandrol ücreti uygulanacak

Engelli, şehit yakını ve gazilere indirim müjdesi

Engelli, şehit yakını ve gazilere indirim müjdesi

Komisyon üyesi işçi Gülden Görmez'den asgari ücret açıklaması

Milyonların sesi oldu! Asgari ücreti açıklaması

417 TL’lik artışın işverene maliyeti 621 TL

417 TL’lik artışın işverene maliyeti 621 TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.