2019'da memur maaşları ne olacak? Kritik tarih 3 Ocak

Asgari ücretten daha yüksek tutarda maaş alanlar asgari ücrete yüzde 26 oranında yapılan zammın ardından, kendi maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. Özellikle asgari ücretin üzerinde ancak bu ücrete yakın maaş alanların da %26 civarında bir zam alması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı memur maaşlarını da etkiledi. Memurların da aldığı AGİ ücretinde yaşanan artış Ocak ayı itibariyle memur maaşlarına da yansıyacak. Posta'da yer alan habere göre; enflasyon oranına göre zam alan memurların yılbaşında yaklaşık yüzde 11 dolaylarında zam alması beklenirken, asgari ücretteki yüksek artış "seyyanen zam" beklentisini de beraberinde getirdi.

GÖZLER 3 OCAK'TA

2018 yıllık enflasyon oranı ve asgari ücret zammı arasındaki yaklaşık yüzde 5'lik fark sonrası memurların da hükümetten bu yönde bir beklentisi oluştu. 2019 yerel seçimleri öncesi böyle bir müjde bekleyen memurlar gözünü memur zammının belli olacağı 3 Ocak 2019 tarihine çevirdi.



2019 AGİ rakamları

2019 asgari ücret rakamlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu. Dördüncü toplantı sonrası belli olan 2 bin 20 TL'lik asgari ücret sonrası AGİ, bekar bir çalışan için 39,9 TL artış ile 191,85 TL, evli eşi çalışmayan çalışanda 48,64 TL artış ile 230,22 TL oldu.

