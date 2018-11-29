FİNANS

2019'da ne kadar tatil yapacağız?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

2019’da çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor. Resmi tatillerin bir çoğunun hafta içine denk geldiği 2019 yılında, 1-2 günlük izin alabilenler uzun süreli tatile çıkabilecek.

Araştırmalara göre; 2019 yılında 8 gün izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI

BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI
Yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Özellikle planlarını şimdiden yapan çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendirecek 2019 yılının tatil olan gün sayısı yaklaşık olarak 121 gün.
Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.

Yılbaşı

Yılbaşı
Tarih: 1 Ocak Gün: Salı İzin Süresi: 1 gün Tatil Süresi: 4 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Tarih: 23 Nisan Gün: Salı İzin Süresi: 1 gün Tatil Süresi: 4 gün

Emek ve Dayanışma Günü

Emek ve Dayanışma Günü
Tarih: 1 Mayıs Gün: Çarşamba İzin Süresi: 2 gün Tatil Süresi: 5 gün

Gençlik ve Spor Bayramı

Gençlik ve Spor Bayramı
Tarih: 19 Mayıs Gün: Pazar İzin Süresi: 0 gün Tatil Süresi: 0 gün

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı
Tarih: 4-7 Haziran Gün: Salı-Pazar İzin Süresi: 1.5 gün Tatil Süresi: 9 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Tarih: 15 Temmuz Gün: Pazartesi İzin Süresi: 0 gün Tatil Süresi: 3 gün

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı
Tarih: 10-14 Ağustos Gün: Pazar-Perşembe İzin Süresi: 2 gün Tatil Süresi: 9 gün

Zafer Bayramı

Zafer Bayramı
Tarih: 30 Ağustos Gün: Cuma İzin Süresi: 0 gün Tatil Süresi: 3 gün

Cumhuriyet Bayramı ve Arefesi

Cumhuriyet Bayramı ve Arefesi
Tarih: 29 Ekim Gün: Pazartesi-Salı İzin Süresi: Yarım gün Tatil Süresi: 4 gün

BAYRAM GÜNLERİNDE...

BAYRAM GÜNLERİNDE...
Ramazan Bayramı tatili için de 1.5 gün, Kurban Bayramı için de 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek. Erken rezervasyonların avantajlı olduğu bu günlerde hesabı buna göre yapmakta fayda var.
Enuygun.com seyahat analisti Tuğba Hacıbayramoğlu da bu konuda, “Tatil dönemlerinde uçak bileti ve otel fiyatları normal sezona göre daha yüksek olur” diyerek erkenden rezervasyon yapmanın avantajına dikkat çekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
çalışan tatil yıllık izin

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