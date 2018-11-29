2019'da ne kadar tatil yapacağız?

Araştırmalara göre; 2019 yılında 8 gün izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 8 gün izin alın 41 gün tatil yapın

BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI Yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Özellikle planlarını şimdiden yapan çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendirecek 2019 yılının tatil olan gün sayısı yaklaşık olarak 121 gün.

Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.

Yılbaşı Tarih: 1 Ocak Gün: Salı İzin Süresi: 1 gün Tatil Süresi: 4 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tarih: 23 Nisan Gün: Salı İzin Süresi: 1 gün Tatil Süresi: 4 gün

Emek ve Dayanışma Günü Tarih: 1 Mayıs Gün: Çarşamba İzin Süresi: 2 gün Tatil Süresi: 5 gün

Gençlik ve Spor Bayramı Tarih: 19 Mayıs Gün: Pazar İzin Süresi: 0 gün Tatil Süresi: 0 gün

Ramazan Bayramı Tarih: 4-7 Haziran Gün: Salı-Pazar İzin Süresi: 1.5 gün Tatil Süresi: 9 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tarih: 15 Temmuz Gün: Pazartesi İzin Süresi: 0 gün Tatil Süresi: 3 gün

Kurban Bayramı Tarih: 10-14 Ağustos Gün: Pazar-Perşembe İzin Süresi: 2 gün Tatil Süresi: 9 gün

Zafer Bayramı Tarih: 30 Ağustos Gün: Cuma İzin Süresi: 0 gün Tatil Süresi: 3 gün

Cumhuriyet Bayramı ve Arefesi Tarih: 29 Ekim Gün: Pazartesi-Salı İzin Süresi: Yarım gün Tatil Süresi: 4 gün

BAYRAM GÜNLERİNDE... Ramazan Bayramı tatili için de 1.5 gün, Kurban Bayramı için de 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek. Erken rezervasyonların avantajlı olduğu bu günlerde hesabı buna göre yapmakta fayda var.