2019'da ne kadar tatil yapacağız?

Araştırmalara göre; 2019 yılında 8 gün izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 8 gün izin alın 41 gün tatil yapın
BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI
Yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Özellikle planlarını şimdiden yapan çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendirecek 2019 yılının tatil olan gün sayısı yaklaşık olarak 121 gün.
Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.
Yılbaşı
Tarih: 1 Ocak Gün: Salı İzin Süresi: 1 gün Tatil Süresi: 4 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Tarih: 23 Nisan Gün: Salı İzin Süresi: 1 gün Tatil Süresi: 4 gün
Emek ve Dayanışma Günü
Tarih: 1 Mayıs Gün: Çarşamba İzin Süresi: 2 gün Tatil Süresi: 5 gün
Gençlik ve Spor Bayramı
Tarih: 19 Mayıs Gün: Pazar İzin Süresi: 0 gün Tatil Süresi: 0 gün
Ramazan Bayramı
Tarih: 4-7 Haziran Gün: Salı-Pazar İzin Süresi: 1.5 gün Tatil Süresi: 9 gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Tarih: 15 Temmuz Gün: Pazartesi İzin Süresi: 0 gün Tatil Süresi: 3 gün
Kurban Bayramı
Tarih: 10-14 Ağustos Gün: Pazar-Perşembe İzin Süresi: 2 gün Tatil Süresi: 9 gün
Zafer Bayramı
Tarih: 30 Ağustos Gün: Cuma İzin Süresi: 0 gün Tatil Süresi: 3 gün
Cumhuriyet Bayramı ve Arefesi
Tarih: 29 Ekim Gün: Pazartesi-Salı İzin Süresi: Yarım gün Tatil Süresi: 4 gün
BAYRAM GÜNLERİNDE...
Ramazan Bayramı tatili için de 1.5 gün, Kurban Bayramı için de 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek. Erken rezervasyonların avantajlı olduğu bu günlerde hesabı buna göre yapmakta fayda var.
Enuygun.com seyahat analisti Tuğba Hacıbayramoğlu da bu konuda, “Tatil dönemlerinde uçak bileti ve otel fiyatları normal sezona göre daha yüksek olur” diyerek erkenden rezervasyon yapmanın avantajına dikkat çekiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum