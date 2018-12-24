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2019 emekli maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılla birlikte maaşlarına yansıyacak zammı merak ediyor. Enflasyon oranlarına bağlı olarak yeni zam oranları belli olacak. Ocak ayında yapılacak zam için geri sayım başladı. Peki, 2019 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

2019 emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yılla birlikte milyonlarca emeklinin beklediği maaş zamları da belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam tutarı enflasyon verilerine göre şekillenecek.

2019 EMEKLİ MAAŞI ZAAMMI AÇIKLANIYOR

Emeklilerin ocak aynda alacakları zammın yüzde 10'u aşması bekleniyor. Yüzde 20.8'lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.65, memur emeklilerininki ise yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek.

Eğer bu tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 697 lira 18 kuruşa çıkacak. Halen bin 79 lira 59 kuruş olan en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 194 lira 57 kuruşa yükselecek.


KESİN ZAM ORANI 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Şu ana kadar temmuz ve ağustos aylarının enflasyon verileri açıklandı, geriye 4 veri kaldı. Kesin zam oranı 3 Ocak 2019 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla ortaya çıkacak.
Sınır değişecek

Ocak'ta maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek. Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre, bu sınır bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak.

Türkiye Emekliler Derneği, oranın en az yüzde 8-9 olmasını istiyor. Bu talep hayata geçerse, emekliler her ay maaşlarının yüzde 4-5'i yerine, yüzde 8-9'u oranında ek ödeme alabilecek. KAYNAK:YENİŞAFAK

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