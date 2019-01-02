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2019 enflasyonla mücadele yılı olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2019 10:10 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatıldığının müjdesini verdi. TÜMSİAD (Tüm Sanayici İşadamları Derneği) Genel Başkanı Yaşar Doğan ise alınan tüm kararların ekonomiye dinamizm katacağını söyledi. 2019 yılının enflasyonla topyekun mücadele yılı olacağını belirten Doğan, “2018 yılında Türkiye, ekonomik alanda yaşanan sıkıntıları aşma adına çok önemli kararlar aldı ve bu kararları istikrarlı bir şekilde sürdürdü.

2019 enflasyonla mücadele yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018’in son saatlerinde ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Albayrak, 31 Aralık 2018’de sona ereceği açıklanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha uzatıldığını belirtti. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ise alınan uzatma kararının önemine değindi. Doğan, “Enflasyonla Topyekün Mücadeleye bugüne kadar 2 bin 500 firma katıldı. ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması enflasyonla yürütülen mücadeleye verilen desteği artıracaktır” diye konuştu.

Enflasyonla Mücadele Milli Bir Mücadeledir

2019’dan iş dünyasının büyük umutlar beslediğinin altını çizen Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisi, siyasetteki dirayetli duruş ve sağlam ekonomik alt yapısıyla zorlukları aşmasını bildi. 2019’da çok daha fazla çalışmalı, daha çok üretmeli, ihracat rakamlarını artırmalıyız. Bütün bunlar beraberinde istihdamı da artıracaktır. En büyük isteğimiz, Türkiye’nin milli üretime verdiği önemi artırarak devam ettirmesidir. Enflasyonla Topyekün Mücadele’ye TÜMSİAD olarak ilk günden beri destek olduk ve tüm paydaşlarımızla, üye şirketlerimizle olmaya da devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele milli bir mücadeledir ve mücadele mutlak suretle kazanılacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
enflasyonla mücadele TÜMSİAD Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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