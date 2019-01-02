2019 enflasyonla mücadele yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018’in son saatlerinde ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Albayrak, 31 Aralık 2018’de sona ereceği açıklanan ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha uzatıldığını belirtti. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ise alınan uzatma kararının önemine değindi. Doğan, “Enflasyonla Topyekün Mücadeleye bugüne kadar 2 bin 500 firma katıldı. ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması enflasyonla yürütülen mücadeleye verilen desteği artıracaktır” diye konuştu.

Enflasyonla Mücadele Milli Bir Mücadeledir

2019’dan iş dünyasının büyük umutlar beslediğinin altını çizen Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisi, siyasetteki dirayetli duruş ve sağlam ekonomik alt yapısıyla zorlukları aşmasını bildi. 2019’da çok daha fazla çalışmalı, daha çok üretmeli, ihracat rakamlarını artırmalıyız. Bütün bunlar beraberinde istihdamı da artıracaktır. En büyük isteğimiz, Türkiye’nin milli üretime verdiği önemi artırarak devam ettirmesidir. Enflasyonla Topyekün Mücadele’ye TÜMSİAD olarak ilk günden beri destek olduk ve tüm paydaşlarımızla, üye şirketlerimizle olmaya da devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele milli bir mücadeledir ve mücadele mutlak suretle kazanılacaktır.”

