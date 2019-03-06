'2019 enflasyonu hedefin çok altında olacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Kocaeli Programı'nda konuştu.

Bakan Albayrak'ın sözlerinden satır başları;

"2019 yılında hız kesmeden ocak ve şubat ayındaki verilerle devam ediyoruz. Enflasyon oranında kaydedilen başarı. Tanzim satışların başarısını gördük. Yıllık enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine indi. 2019 enflasyonu hedefin çok altında gerçekleşecek.

Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık. Gelen yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz.

Konkordato süreci hızlı şekilde tersine dönmeye başladı. Toplam 318 firma konkordatodan çıktı. Konkordato müracaatları yüzde 50-70 gibi oranda azaldı.

Reel sektörün krediye ulaşmasını da güçlendiriyoruz. Daha da güçlenerek devam edecek. Fazileri tek haneye düşüreceğiz.

