2019 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Yeni asgari ücretin net 2 bin 20 lira olarak açıklanmasıyla 2019'da ödenecek işsizlik maaşı da artacak.

Halen 805 lira olan en düşük işsizlik maaşı yeni yılda 1015 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611 liradan 2 bin 30 liraya çıkacak.

İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı üzerinden ödeniyor.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR

İşsizlik maaşı almak için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Otuz günden sonra da başvurulabiliyor ancak bu durumda gecikilen süre kadar eksik maaş ödeniyor.

İSTİFA EDEN ALAMAZ

İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu.



YABANCI İŞÇİLER DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR