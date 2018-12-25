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2019 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

Asgari ücretin açıklanmasının ardından işsizlik maaşı rakamları da belli oldu. En düşük işsizlik maaşı 1015, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 30 TL'ye çıkacak.

2019 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Yeni asgari ücretin net 2 bin 20 lira olarak açıklanmasıyla 2019'da ödenecek işsizlik maaşı da artacak.

Halen 805 lira olan en düşük işsizlik maaşı yeni yılda 1015 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611 liradan 2 bin 30 liraya çıkacak.

İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı üzerinden ödeniyor.

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR

İşsizlik maaşı almak için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Otuz günden sonra da başvurulabiliyor ancak bu durumda gecikilen süre kadar eksik maaş ödeniyor.

İSTİFA EDEN ALAMAZ

İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu.

YABANCI İŞÇİLER DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR

İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor:

Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar.

Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar,

ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehiriçi toplu taşıma araçlarında çalışanlar,

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,

Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler. KAYNAK: NTV

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLERDE ÇALILIYORUM 4D SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARININ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ TAM KADRO İSTİYORUZ BİZLERDE SESİMİZ OLSUN ARTIK BİRİLERİ
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