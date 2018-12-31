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2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranları belli oldu. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi.

İşte 2019 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki oranlar...

2019 MTV rakamları belli oldu! İşte model model taşıt vergileri

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, 2019 yılı için netleşti. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi.
Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu. Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
İşte motor silindir hacmi ve yaşına göre motorlu taşıt vergisi... 31 Aralık 2017'den önce tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı 1-3 Yaş (TL): 861 4-6 Yaş (TL): 600 7-11 Yaş (TL): 336 12-15 Yaş (TL): 255 16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc 1-3 Yaş (TL): 1500 4-6 Yaş (TL): 1124 7-11 Yaş (TL): 653 12-15 Yaş (TL): 461 16 ve üzeri yaş (TL) : 177
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc 1-3 Yaş (TL): 2647 4-6 Yaş (TL): 2069 7-11 Yaş (TL): 1218 12-15 Yaş (TL): 743 16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc 1-3 Yaş (TL): 4170 4-6 Yaş (TL): 3212 7-11 Yaş (TL): 1888 12-15 Yaş (TL): 1124 16 ve üzeri yaş (TL) : 444
Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc 1-3 Yaş (TL): 6254 4-6 Yaş (TL): 4541 7-11 Yaş (TL): 2837 12-15 Yaş (TL): 1696 16 ve üzeri yaş (TL) : 671
Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc 1-3 Yaş (TL): 8720 4-6 Yaş (TL): 7586 7-11 Yaş (TL): 4739 12-15 Yaş (TL): 2550
Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc 1-3 Yaş (TL): 13280 4-6 Yaş (TL): 11948 7-11 Yaş (TL): 7197 12-15 Yaş (TL): 3593 16 ve üzeri yaş (TL) : 1319
Motor Silindir Hacmi: 3501-4000 cc 1-3 Yaş (TL): 20878 4-6 Yaş (TL): 18028 7-11 Yaş (TL): 10618 12-15 Yaş (TL): 4739 16 ve üzeri yaş (TL) : 1888
Motor Silindir Hacmi: 4001 cc üzeri 1-3 Yaş (TL): 34171 4-6 Yaş (TL): 25624 7-11 Yaş (TL): 15176 12-15 Yaş (TL): 6821 16 ve üzeri yaş (TL) : 2647
Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor. 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için 2019'da ödenecek MTV rakamları şöyle:
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı Taşıt Değeri: 40.000 TL'ye kadar 1-3 Yaş (TL): 861 4-6 Yaş (TL): 600 7-11 Yaş (TL): 336 12-15 Yaş (TL): 255 16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı Taşıt Değeri: 40.000-70.000 TL arası 1-3 Yaş (TL): 947 4-6 Yaş (TL): 661 7-11 Yaş (TL): 370 12-15 Yaş (TL): 280 16 ve üzeri yaş (TL) : 100
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı Taşıt Değeri: 70.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 1034 4-6 Yaş (TL): 721 7-11 Yaş (TL): 403 12-15 Yaş (TL): 306 16 ve üzeri yaş (TL) : 109
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı Taşıt Değeri: 70.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 1034 4-6 Yaş (TL): 721 7-11 Yaş (TL): 403 12-15 Yaş (TL): 306 16 ve üzeri yaş (TL) : 109
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc Taşıt Değeri: 40.000-70.000 TL arası 1-3 Yaş (TL): 1649 4-6 Yaş (TL): 1237 7-11 Yaş (TL): 717 12-15 Yaş (TL): 506 16 ve üzeri yaş (TL) : 195
Motor Silindir Hacmi: 3501-4000 cc Taşıt Değeri: 400.000 TL'ye kadar 1-3 Yaş (TL): 22966 4-6 Yaş (TL): 19832 7-11 Yaş (TL): 11679 12-15 Yaş (TL): 5213 16 ve üzeri yaş (TL) : 2077
Motor Silindir Hacmi: 3501-4000 cc Taşıt Değeri: 70.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 1800 4-6 Yaş (TL): 1349 7-11 Yaş (TL): 782 12-15 Yaş (TL): 553 16 ve üzeri yaş (TL) : 212
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc Taşıt Değeri: 100.000 TL'ye kadar 1-3 Yaş (TL): 2911 4-6 Yaş (TL): 2276 7-11 Yaş (TL): 1340 12-15 Yaş (TL): 817 16 ve üzeri yaş (TL) : 318
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc Taşıt Değeri: 100.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 3177 4-6 Yaş (TL): 2483 7-11 Yaş (TL): 1463 12-15 Yaş (TL): 892 16 ve üzeri yaş (TL) : 347
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc Taşıt Değeri: 100.000 TL'ye kadar 1-3 Yaş (TL): 4586 4-6 Yaş (TL): 3533 7-11 Yaş (TL): 2077 12-15 Yaş (TL): 1237 16 ve üzeri yaş (TL) : 488
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc Taşıt Değeri: 100.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 5003 4-6 Yaş (TL): 3855 7-11 Yaş (TL): 2266 12-15 Yaş (TL): 1349 16 ve üzeri yaş (TL) : 532
Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc Taşıt Değeri: 125.000 TL'ye kadar 1-3 Yaş (TL): 6880 4-6 Yaş (TL): 4994 7-11 Yaş (TL): 3120 12-15 Yaş (TL): 1865 16 ve üzeri yaş (TL) : 738
Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc Taşıt Değeri: 125.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 7506 4-6 Yaş (TL): 5448 7-11 Yaş (TL): 3404 12-15 Yaş (TL): 2034 16 ve üzeri yaş (TL) : 806
Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc Taşıt Değeri: 250.000 TL'ye kadar 1-3 Yaş (TL): 9592 4-6 Yaş (TL): 8345 7-11 Yaş (TL): 5213 12-15 Yaş (TL): 2805 16 ve üzeri yaş (TL) : 1029
Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc Taşıt Değeri: 250.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 10465 4-6 Yaş (TL): 9103 7-11 Yaş (TL): 5687 12-15 Yaş (TL): 3060 16 ve üzeri yaş (TL) : 1123
Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc Taşıt Değeri: 250.000 TL'ye kadar 1-3 Yaş (TL): 14607 4-6 Yaş (TL): 13143 7-11 Yaş (TL): 7917 12-15 Yaş (TL): 3952 16 ve üzeri yaş (TL) :1450
Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc Taşıt Değeri: 250.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 15935 4-6 Yaş (TL): 14338 7-11 Yaş (TL): 8637 12-15 Yaş (TL): 4311 16 ve üzeri yaş (TL) : 1582
Motor Silindir Hacmi: 3501-4000 cc Taşıt Değeri: 400.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 25054 4-6 Yaş (TL): 21634 7-11 Yaş (TL): 12742 12-15 Yaş (TL): 5687 16 ve üzeri yaş (TL) : 2266
Motor Silindir Hacmi: 4001 cc üzeri Taşıt Değeri: 475.000 TL'ye kadar 1-3 Yaş (TL): 37588 4-6 Yaş (TL): 28187 7-11 Yaş (TL): 16693 12-15 Yaş (TL): 7503 16 ve üzeri yaş (TL) : 2911
Motor Silindir Hacmi: 4001 cc üzeri Taşıt Değeri: 475.000 TL üzeri 1-3 Yaş (TL): 41004 4-6 Yaş (TL): 30749 7-11 Yaş (TL): 18211 12-15 Yaş (TL): 8185 16 ve üzeri yaş (TL) : 3177
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