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  4. 2019 üçüncü çeyreğinde seyahat harcaması yüzde 10 arttı

2019 üçüncü çeyreğinde seyahat harcaması yüzde 10 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre geçen yılın 3'üncü çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcaması önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin TL olarak gerçekleşti.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre geçen yılın 3'üncü çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcaması önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin TL olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azalarak 31 milyon 939 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,7 gece oldu.
23 MİLYAR 344 MİLYON 390 BİN TL HARCADILAR
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,6'sını 20 milyar 911 milyon 667 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,4'ünü ise 2 milyar 432 milyon 723 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 731 TL oldu. Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 36,1 ile sağlık harcamalarında, yüzde 21,1 ile diğer harcamalarda (spor, eğlence, eğitim, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim vs) ve yüzde 14,3 ile konaklama harcamalarında oldu. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 33,8 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise ile yüzde 3 ile 'sağlık' yer aldı.
SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ, AKRABA EVİNDE KALDI
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 193 milyon 611 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 71 milyon 611 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 22 milyon 391 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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