FİNANS

2019’un en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 39’uncu sıraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2019 11:41 | Son Güncelleme

Pasaportların gücünü dünya üzerinde kaç ülkeye vizesiz seyahat edebildiğine bağlı olarak ölçen Pasaport Index 2019 Ocak verileri açıklandı. 115 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, Avrupa ülkeleri arasında 18. , dünyada ise en güçlü 39. pasaport oldu. Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında en başta ise Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

2019’un en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 39’uncu sıraya yükseldi

Kanada merkezli danışmanlık şirketi Arton Capital'in hazırladığı ‘Passport Index’ web sitesinde yayınlanan ülke pasaportlarının vizesiz ya da kapıda vizeyle seyahat edilebilen ülke sayısı dikkate alınarak hazırlanan ‘Küresel Pasaport Sıralaması’ (Global Passport Power Rank) 2019 Ocak sonuçları açıklandı. B2Press tarafından analiz edilen listeye göre; Türkiye pasaportu 199 ülke arasında dünyanın en güçlü 39’uncu, Avrupa’da ise en güçlü 18’inci pasaport oldu.

Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebildiği115 ülke bulunurken, 83 ülke ise Türk vatandaşlarından vize talep ediyor. Listenin başında ise vizesiz olarak 167 ülkeye seyahat edilebilen pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ni 166 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Almanya ve 165 ülke ile Singapur takip ediyor. Listenin son sırasında ise yalnızca 5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Afganistan pasaportu yer alıyor.

TÜRKİYE, 143 ÜLKE VATANDAŞINA VİZESİZ SEYAHAT İMKANI SUNUYOR

Analiz edilen 2019’un en güçlü pasaportlar listesindeki ilk 20 ülkenin 15’inin Avrupa’dan olması da dikkat çekiyor. Türkiye pasaportunun vizesiz seyahat edebildiği 155 ülkenin 71’i Türk vatandaşlarını hiçbir vize uygulamasına tabi tutmazken, 44 ülke kapıda vize uyguluyor. Arjantin, Brezilya, Şili, Peru ve Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Singapur, Türkiye pasaportuna sahip turistlerin vizesiz gidebileceği ülkeler arasında. Öte yandan Türkiye, 143 ülke vatandaşına vizesiz seyahat etme imkanı tanırken, aralarında Bangladeş, Gana, Hindistan ve Irak’ın da yer aldığı 55 ülke vatandaşına ise vize uyguluyor. KAYNAK:İHA

PARTNERiPhone kullanıcıları bu ayarı hemen kapatın!iPhone kullanıcıları bu ayarı hemen kapatın!
Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldiÇalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi
Açıklama geldi! Şubat sonuna kadar ücretsizAçıklama geldi! Şubat sonuna kadar ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pasaport vize

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Milyonları ilgilendiriyor! Alt sınır bin TL olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Alt sınır bin TL olacak

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

Açıklama geldi! Şubat sonuna kadar ücretsiz

Açıklama geldi! Şubat sonuna kadar ücretsiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Kebap evi şubelerinde romantik Boomerang

Bursa Kebap evi şubelerinde romantik Boomerang

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Çalışanlar dikkat! 6 bin liraya yükseldi

İstanbul Havalimanı otoparkı şubat sonuna kadar ücretsiz

Açıklama geldi! Şubat sonuna kadar ücretsiz

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

TESK'ten' ücretli poşetler reklam içermesin' talebi

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Önemli düzenlemeler geliyor! Yaşlılık aylığında alt sınır 1000 TL oluyor

Milyonları ilgilendiriyor! Alt sınır bin TL olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.