2019’un en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 39’uncu sıraya yükseldi

Kanada merkezli danışmanlık şirketi Arton Capital'in hazırladığı ‘Passport Index’ web sitesinde yayınlanan ülke pasaportlarının vizesiz ya da kapıda vizeyle seyahat edilebilen ülke sayısı dikkate alınarak hazırlanan ‘Küresel Pasaport Sıralaması’ (Global Passport Power Rank) 2019 Ocak sonuçları açıklandı. B2Press tarafından analiz edilen listeye göre; Türkiye pasaportu 199 ülke arasında dünyanın en güçlü 39’uncu, Avrupa’da ise en güçlü 18’inci pasaport oldu.

Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebildiği115 ülke bulunurken, 83 ülke ise Türk vatandaşlarından vize talep ediyor. Listenin başında ise vizesiz olarak 167 ülkeye seyahat edilebilen pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ni 166 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Almanya ve 165 ülke ile Singapur takip ediyor. Listenin son sırasında ise yalnızca 5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Afganistan pasaportu yer alıyor.

TÜRKİYE, 143 ÜLKE VATANDAŞINA VİZESİZ SEYAHAT İMKANI SUNUYOR