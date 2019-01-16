FİNANS

2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2019 10:38 | Son Güncelleme

Numbeo 2019 yılına ait 'Yaşam Kalitesi' verilerini açıkladı. Listeye en üst düzeyde, yaşam kalitesi en iyi 226 şehir eklendi.

Bu şehirler arasında Türkiye'den 4 şehir yer alıyor. İşte o liste...

2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

1- Canberra

1- Canberra
Ülke: Avustralya Puanı: 224.30

2- Eindhoven

2- Eindhoven
Ülke: Hollanda Puanı: 216.39

3- Raleigh

3- Raleigh
Ülke: Amerika Puanı: 216.05

4- Adelaide

4- Adelaide
Ülke: Avustralya Puanı:206.65

5- Zürih

5- Zürih
Ülke: İsviçre Puanı:204.42

6- Madison

6- Madison
Ülke: Amerika Puanı:204.36

7- Brisbane

7- Brisbane
Ülke: Avustralya Puanı: 202.90

8- Wellington

8- Wellington
Ülke: Yeni Zelanda Puanı:201.96

9- Columbus

9- Columbus
Ülke: Amerika Puanı:195.88

10- Charlotte

10- Charlotte
Ülke: Amerika Puanı:195.85

11- Ottawa

11- Ottawa
Ülke: Kanada Puanı:194.97

12- Victoria

12- Victoria
Ülke: Kanada Puanı: 194.79

13- Kopenhag

13- Kopenhag
Ülke: Danimarka Puanı: 194.51

14- Perth

14- Perth
Ülke: Avustralya Puanı: 194.31

15- Lüksemburg

15- Lüksemburg
Ülke: Lüksemburg Puanı:193.24

16- Viyana

16- Viyana
Ülke: Avusturya Puanı:193.07

17- San Diego

17- San Diego
Ülke: Amerika Puanı: 192.68

18- Austin

18- Austin
Ülke: Amerika Puanı: 192.57

19- San Jose

19- San Jose
Ülke: Amerika Puanı:192.57

20- Quebec City

20- Quebec City
Ülke: Kanada Puanı: 190.79

21- Edinburgh

21- Edinburgh
Ülke: İskoçya Puanı: 190.43

22- Reykjavik

22- Reykjavik
Ülke: İzlanda Puanı: 190.37

23- Dallas

23- Dallas
Ülke: Amerika Puanı: 188.66

24- Münih

24- Münih
Ülke: Almanya Puanı: 188.48

25- Seattle

25- Seattle
Ülke: Amerika Puanı:188.21

90- Bursa

90- Bursa
Ülke: Türkiye Puanı: 164.45

138- İzmir

138- İzmir
Ülke: Türkiye Puanı:140.65

149- Ankara

149- Ankara
Ülke: Türkiye Puanı:130.16

183- İstanbul

183- İstanbul
Ülke: Türkiye Puanı:111.44
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Anahtar Kelimeler:
yaşam kalitesi izmir ankara

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