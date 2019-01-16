Bu şehirler arasında Türkiye'den 4 şehir yer alıyor. İşte o liste...
2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede
1- Canberra
Ülke: Avustralya
Puanı: 224.30
2- Eindhoven
Ülke: Hollanda
Puanı: 216.39
3- Raleigh
Ülke: Amerika
Puanı: 216.05
4- Adelaide
Ülke: Avustralya
Puanı:206.65
5- Zürih
Ülke: İsviçre
Puanı:204.42
6- Madison
Ülke: Amerika
Puanı:204.36
7- Brisbane
Ülke: Avustralya
Puanı: 202.90
8- Wellington
Ülke: Yeni Zelanda
Puanı:201.96
9- Columbus
Ülke: Amerika
Puanı:195.88
10- Charlotte
Ülke: Amerika
Puanı:195.85
11- Ottawa
Ülke: Kanada
Puanı:194.97
12- Victoria
Ülke: Kanada
Puanı: 194.79
13- Kopenhag
Ülke: Danimarka
Puanı: 194.51
14- Perth
Ülke: Avustralya
Puanı: 194.31
15- Lüksemburg
Ülke: Lüksemburg
Puanı:193.24
16- Viyana
Ülke: Avusturya
Puanı:193.07
17- San Diego
Ülke: Amerika
Puanı: 192.68
18- Austin
Ülke: Amerika
Puanı: 192.57
19- San Jose
Ülke: Amerika
Puanı:192.57
20- Quebec City
Ülke: Kanada
Puanı: 190.79
21- Edinburgh
Ülke: İskoçya
Puanı: 190.43
22- Reykjavik
Ülke: İzlanda
Puanı: 190.37
23- Dallas
Ülke: Amerika
Puanı: 188.66
24- Münih
Ülke: Almanya
Puanı: 188.48
25- Seattle
Ülke: Amerika
Puanı:188.21
90- Bursa
Ülke: Türkiye
Puanı: 164.45
138- İzmir
Ülke: Türkiye
Puanı:140.65
149- Ankara
Ülke: Türkiye
Puanı:130.16
183- İstanbul
Ülke: Türkiye
Puanı:111.44
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