2019 yılı yaş çay alım fiyatları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de 2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını duyurdu. Pakdemirli, çay fiyatının bu sene 2,90 lira, artı 13 kuruş destekleme ile 3,03 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

KAYNAK:DHA

