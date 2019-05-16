FİNANS

2019 yılı yaş çay alım fiyatları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Yaş çay taban fiyatı 2.90 lira, destekleme ise 13 kuruş olmak üzere toplamda 3.03 lira oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de 2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını duyurdu. Pakdemirli, çay fiyatının bu sene 2,90 lira, artı 13 kuruş destekleme ile 3,03 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2019 yılı yaş çay alım fiyatları

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Dünyanın en gereksiz içeceği çaydır. Çay içmediği için ölen var mı? Çaykur özelleşsin artık...
3 liraya alıp kurutup 60 liraya satın. ne güzrl memleket
peki bunu 30 a neden satıyorlar 10 katı fiyatına
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