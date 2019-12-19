2019 yılında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, 2019 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altının 2020 yılında da yatırımda en güvenli limanlardan birisi olduğunu kaydederek, satışların ise kredi kartına getirilen 8 taksit imkanı ile hızlandığını söyledi.

Altın satışları ve fiyatları konusunda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini ifade ederek, yükselişin nedenini döviz fiyatlarındaki artışa bağladı. Yıldırım, 2020 yılında da fiyatlarda yükselişin devam edebileceği sinyalini verdi. 2020 yılında altının gramının 350 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini öne süren Başkan Yıldırım, “Doların 5.90 civarına yaklaşması aynı zamanda dünyada ons fiyatının yükselmesiyle beraber Türkiye’de de altın fiyatları hızla artmaya başladı. Zaten öngörümüz de o yöndeydi. 2019’un sonuna doğru altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceği, 2020’den itibaren de yine yükseliş olarak devam edeceğini öngörmüştük ve öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor” dedi.