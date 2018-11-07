FİNANS

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetimleri artacak. SGK, sigorta primlerini gerçek ücretlerinden düşük seviyede yatıranlar için harekete geçiyor.

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Düşük ücret sorunu Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na girdi ve gelecek yıl sorunun çözümü için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Bazı işverenlerin sosyal güvenlik primini düşük ödemek için çalışanların, prime esas kazancını düşük göstermesi yıllardır süren bir sorun. Bu konuda birçok adım atıldıysa da kesin çözüme ulaşılamadı.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da bu soruna dikkat çekildi. Sosyal sigorta primlerinin gerçek ücretlerinden düşük seviyede prime esas kazanç üzerinden yatırılmasının sosyal sigorta sisteminin mali sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine değinilen Programda; kişilerin gerçek gelirleri üzerinden prim ödemeye teşvik eden politikalara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamda da 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerini artıracak. Programa göre, 2019 Aralık ayına kadar, ücreti eksik bildirilen kalifiye mesleklerdeki kişilerin meslek kodu uygulaması ile tespiti yapılacak. Ayrıca elektronik denetim takip sistemi kurularak eksik ücret bildirimi ile kaçak istihdamın önüne geçilecek. KAYNAK: HÜRRİYET

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Anahtar Kelimeler:
SGK sigorta primleri maaş

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