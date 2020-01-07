FİNANS
  4. 2019 yılında tüketiciler outletleri tercih etti: En çok spor ayakkabı satıldı

2019 yılında tüketiciler outletleri tercih etti: En çok spor ayakkabı satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Uygun ve kaliteli alışveriş imkanı sunan outletler 2019 yılında tüketicilerin ilk tercihi oldu.

2019 yılında tüketiciler outletleri tercih etti: En çok spor ayakkabı satıldı

İSTANBUL, (DHA)- Uygun ve kaliteli alışveriş imkanı sunan outletler 2019 yılında tüketicilerin ilk tercihi oldu. Outletler piyasayı canlandırırken en çok artış ayakkabı ve pantolon kategorisinde oldu.

Venezia Mega Outlet, yıl boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 2019 yılı içerisinde tüketicilerin outletlere ilgisine dikkat çeken Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Outlet AVM’ler, AVM sektörü içinde son derece önemli bir yer tutuyor. Tüketiciler dünyaca ünlü markaların ürünlerini outletler sayesinde uygun fiyatlara senenin her döneminde bulabiliyorlar. Bu da tüketici tercihlerini etkiliyor. Biz Venezia Mega Outlet olarak tüketici tercihlerini ilk sırada tutuyoruz. Yıl boyunca outlet konseptimizi ön plana çıkararak, stratejimizi indirimli alışveriş üzerine oluşturduk. Farklı profilde ve yaş grubunda ziyaretçiye hitap etmeyi hedefledik” dedi.

2019 yılı alışveriş trendlerinden de bahseden Isıgöllü, “Bu yılın alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında en çok ayakkabı ve pantolon kategorisinde artış olduğunu görüyoruz. Bunun dışında son dönemde havaların soğuması da alışveriş kararlarını etkilemeye başladı. Özellikle atkı, bere satışlarında bir artış söz konusudur” dedi.

İNDİRİM PANAYIRLARIYLA ESNAFA DESTEK OLUYOR

Isıgöllü, “Global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarına ev sahipliği yapan Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar katıyla da ürün çeşitliliğini zenginleştirerek pazar kültürünü AVM içinde yeniden canlandırıyor. Gerçekleştirdiğimiz İndirim Panayırları ile güçlü ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve küçük esnafa destek olmayı hedefliyoruz” dedi ve şunları söyledi:

“Bu tarz indirim panayırları ile küçük esnafın tüketim kültürü içerisinde var olmaları için gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Çan eğrisinden ziyade hem esnaf hem tüketici hem de AVM’ler olarak bütün dinamiklerin ortak bir yükselişe geçmesi ekonomiyi güçlendirecektir. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için bu tarz etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönemBakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem
Enerya’dan sosyal sorumluluk projesi; ‘Kuşlar Yuvalarına Kavuştu’Enerya’dan sosyal sorumluluk projesi; ‘Kuşlar Yuvalarına Kavuştu’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Türk halkı en çok onu tercih ediyor

Türk halkı en çok onu tercih ediyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 değerleme ücretleri belli oldu! İşte değerleme fiyatları

Resmen yürürlükte! Değerleme fiyatları arttı

Taşıt alım satımında ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ 1 Şubat’ta hizmete açılacak

Taşıt alım satımında ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ 1 Şubat’ta hizmete açılacak

Ege’de yaş meyve sebze ihracatı rekoru

Ege’de yaş meyve sebze ihracatı rekoru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “İhracatçılarımız ön izin belgesini Tarım Bakanlığından alacak”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “İhracatçılarımız ön izin belgesini Tarım Bakanlığından alacak”

İnegöl'de mobilya ihracatı yüzde 11 arttı

İnegöl'de mobilya ihracatı yüzde 11 arttı

ATSO ’KÖK’ projesini tanıttı

ATSO ’KÖK’ projesini tanıttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.