2019 yılında vergi, harç ve cezaları

İşte 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve Motorlu Taşıtlar vergilerindeki artış oranları....

Yeni yıla zamlarla başladı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, 2019 yılı için netleşti. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 30 Kasım 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019'da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu. Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

2019 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ Araç tescil tarihi 01.01.2018 sonrasında olan ve motor gücü 1300 cc'ye kadar olan 1-3 yaş aralığındaki araçlardan: -Değeri 40 bin liranın altında olanlardan 861.137 lira, -Değeri 40 bin ila 70 bin arasında olanlardan 946.903 lira, -Değeri 70 bin liranın üstünde olanlardan ise 1033.828 lira yıllık vergi alınacak.

Araç tescil tarihi 01.01.2018 öncesinde olan ve motor gücü 1300 cc'ye kadar olan 1-3 yaş aralığındaki araçlar için, Motor hacmi 0-1300 olanlar 861.137 TL, 1301-1600 olanlar için 1499.746 TL, 1601-1800 olanlar için 2647.156 TL, 1801-2000 olanlar için 4170.082 TL 2001-2500 olanlar için 6253.964 TL ödenecek.

İşte 2019 yılında vergi, harç ve cezalarının zam oranları ve yeni fiyatları...

ALKOLDE ÖTV YÜZDE 13.48 ARTTI Alkollü içeçeceklerden alınan özel tüketim vergisi de yüzde 13,48 arttı. Bu artışla 70'lik rakıda ÖTV ve KDV toplamı 70 liradan 79 lira 86 kuruşa çıktı. Biradan alınan 1.55 lira vergi 1.76 liraya, şaraptan alınan vergi 78.16 liradan 88.70 liraya çıktı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM YOK Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine de zam yapılmayacak. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri bu kapsamda değil. Osmangazi Köprüsü'nde 71.75 TL olan otomobil geçiş ücreti 2019'da 103.05 oldu.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ Yeni yılda kırmızı ışık ihlali cezası değişmedi, 236 lira olarak kaldı.

2019 ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI Yeni yılda alkollü araç kullanma cezası da değişmedi. Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında bin üç lira ceza uygulanacak. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası, bin 258 lira olacak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 67,5 liraya yükseldi.