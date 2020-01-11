2019'da 1,46 milyon araç üretildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 2019'da, bir önceki yıla göre toplam otomotiv üretimi yüzde 6 azalışla 1 milyon 461 bin adet olarak gerçekleşirken, otomobil üretimi yüzde 4'lük düşüşle 983 bin adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, 2019 yılında toplam üretim, 2018’e göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 461 bin 244 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 4 gerileyerek 982 bin 642 adet oldu.

Türkiye otomotiv pazarı 2019 yılını, bir önceki seneye göre yüzde 23 daralarak 491 bin 909 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı yüzde 20 kayıpla 387 bin 256 adet ile yılı tamamladı. Baz etkisi dikkate alındığında toplam otomotiv pazarı 2017 yılına göre yüzde 50 daraldı.

- Ticari araç grubu üretimi yüzde 9 azaldı

Ticari araç grubu üretiminde de 2019 yılında yüzde 9 azalma yaşandı. Bu dönemde hafif ticari araç üretimi yüzde 8 daralırken, ağır ticari araç üretiminde de yüzde 18’lik azalma yaşandı.