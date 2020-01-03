2019’da 2 milyon satılık ev ilanı verildi

Bir e-ticaret platformunun açıkladığı arama ve ilan trafiği rakamları dikkat çekti. Verilere göre kullanıcılar tarafından söz konusu platform üzerinde 2019 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verildi. Yıl boyunca da 42 milyar arama yapıldı.

Bir e-ticaret platformu 2019 yılına ait ilgi çekici verilerini paylaştı. Buna göre, söz konusu platform üzerinden kullanıcılar, 267 milyon kere mesajlaşırken sitede yer alan ilanları araştırırken de her ziyarette ortalama 12 dakika zaman geçirdiler. Ayrıca 2019 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verilirken yıl boyunca 42 milyar arama yapıldı.

Otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı olmak üzere 6 milyona yakın vasıta ilanı verildi. Yaklaşık 18 milyon ilan toplamda 308 milyon defa favorilere eklendi. ‘Türkiye’nin Favorisi’ ise 5 bin 686 defa favorilere eklenerek rekor kıran 2018 model beyaz Motokaravan oldu.

Cep telefonu trendlerini yakından takip edenler 2019 yılında söz konusu platformda 1,1 milyon cep telefonu ilanı verdi. Kullanıcılar milyonlarca ilan arasından ilgilendiği aracı kolayca bulmak için Fotoğraftan Araç Tanıma hizmetini yaklaşık 7 milyon defa kullandı.