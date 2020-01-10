2019'da 74,2 milyon yolcu THY ile uçtu, transit yolcu sayısı 24,5 milyona yükseldi

Gökhan ARTAN / İSTANBUL, (DHA)- Türk Hava Yolları (THY) geçtiğimiz yıl 74,2 milyon yolcu taşırken en büyük artışın yüzde 18,4 ile 477 bin yolcu taşıdığı Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yaşandı. Özellikle transit yolcu sayısının ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükselmesi dikkat çekti. THY’nin kargo ve posta taşımacılığında ise 2019 yılında en dikkat çeken nokta Uzak Doğu oldu. THY, Uzak Doğu da 2018 yılına göre yüzde 13,2 artış ile 471 bin 279 ton kargo ve posta taşımacılığı yaptı.

Türk Hava Yolları 2019 yılına ait trafik verilerini açıkladı. Buna göre yolcu doluluk oranı yüzde 81,6 olan THY, toplam 74 milyon 276 bin 202 yolcu taşıdı. Transit yolcu sayısının ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseldi. THY, konma sayısını 486 bin 894, ücretli yolcu km 153 milyon 186 bin 235 olarak duyurdu. Toplam 350 uçağı bulunan THY’nin tarifeli bölgesel yolcu taşımacılığı ise 72 milyon 709 bin 488 yolcu oldu. Bu yolcuların 30 milyon 280 bini 449’u iç hat yolcularından oluştu.