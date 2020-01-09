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  4. 2019’da en çok akıllı telefon satıldı

2019’da en çok akıllı telefon satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

MediaMarkt, 2019 yılında Türkiye’de en çok satılan ürünleri açıkladı.

2019’da en çok akıllı telefon satıldı

MediaMarkt, 2019 yılında Türkiye’de en çok satılan ürünleri açıkladı. Verilere göre; Türkiye’deki tüketiciler en çok akıllı telefonları tercih ederken; fotoğraf özelliği belirleyici oldu. Televizyon kategorisinde ise tüketicilerin tercihi büyük ekranlar olurken; oyun tutkunları yeni modelleri bekledi.

Avrupa’nın önemli elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, 2019 yılında en çok satılan ürünleri ve tüketici tercihlerine yönelik verilerini açıkladı. Tüm veriler incelendiğinde en çok büyüyen kategorinin, yine cep telefonu kategorisi olduğu açıklandı. Bu cihazlar arasında ön plana çıkanlar ise güçlü ve iyi fotoğraf çeken cihazlar olduğu belirtildi.

Büyük ekranlı televizyonlar tercih sebebi
Akıllı telefonlarda en ön plana çıkan ürünler, tüketicilerin görüntüye verdiği önemin önemli bir göstergesi olurken televizyonlarda da buna benzer veriler elde edildi. Buna göre TV’lerde UHD (Ultra High Definition) ve büyük ekranlı olanlar daha popüler hale geldi.

Tüketiciler müziklerini her yere taşımak istemiş
Teknolojiseverlerin 2019 yılında yaptığı alışverişlere bakıldığında göze çarpan başka bir detay ise taşınabilir ses sistemlerinin satış miktarı. Listelerin en çok satılan 10 ürünlerine bakıldığında taşınabilir sistemler her ne kadar HIFI’ların gerisinde kalsa dahi kategori tümüyle incelendiğinde taşınabilir ses sistemlerinin daha fazla satıldığı görüldü. Televizyonlar ile entegre olarak da kullanılan HIFI sistemlerin satışlarında TV satışları önemli bir faktör olsa dahi taşınabilir sistemlerin bu denli fazla satması, tüketicilerin müziklerini istedikleri yere götürmek istediklerinin en büyük örneklerinden biri olarak gösterildi.

Aksiyon kameralarının yükselişi
Fotoğraf ve kameralarda ise en çok tercih edilen ürünlerin DSLR makineler olduğu açıklandı. Dikkat çeken ise aksiyon kameralarının da en çok satanlar listesine girmesi.

Küçük ev aletlerinin lideri ütüler
Her evin ihtiyacı küçük ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünleri ütüler oldu. Bu listede ilk sırayı alan ütüler ise genellikle buharlı modeller. Listenin devamında tüy alma cihazları da yer aldı.

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