2019'da en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 20 milyar 570 milyon 444 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyar 700 milyon 869 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2019 yılında en fazla ihracat artışı yüzde 34,6 ile savunma ve havacılık sanayisinde gerçekleşti.

Toplam ihracatın geçen yıl yüzde 76,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 1,5 artışla 138 milyar 253 milyon 659 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 13'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 3,4 yükselişle 23 milyar 394 milyon 512 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 azalışla 4 milyar 311 milyon 584 bin dolarlık ihracat yapıldı.