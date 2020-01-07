2019'da gıda ve tarımda öne çıkanlar

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’nin güncel raporu yayınlandı. Raporda, kasım ayında yapılan 100 milyon dolarlık mandalina ihracatı dikkat çekti. TGDF’nin Agrimetre ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Dijital Veri Paneli, Gıda ve Tarım Sektörü dış ticaretine ve ÜFE-TÜFE verilerine ilişkin birçok detaylı bilgiye yer veriyor. Türkiye gıda ve tarım sektöründe ihracat, 2019’un 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,04 artışla 16,21 milyar dolar, ithalat ise yüzde 4,06 düşüşle 11,51 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış Ticaret dengesinin ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,16’lık artışla, 4,7 milyar dolara yükseldiği görüldü. Yayınlanan güncel veriler, kasım ayındaki ithalatın önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,49 artışla 1,11 milyar dolar, ihracatın ise yüzde 1,4 artışla 1,84 milyar dolar olarak gerçekleştiğini gösterdi. İTHALAT VE İHRACATTA ÖNE ÇIKAN ALT SEKTÖRLER 2019 Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk 3 sırada yer alan sektörler Şeker ve Şekerli Mamuller (1,65 milyar dolar), Yaş Meyve (1,44 milyar dolar) ve Sert Kabuklu Meyveler Sektörleri (1,33 milyar dolar) oldu.

İthalatta ise ilk 3 sırada Hububat Ticareti (2,92 milyar dolar), Hayvan Yemi (2,31 milyar dolar) ve Un Sektörü (1,93 milyar dolar) yer alıyor. 2019 yılının 11 ayında, bir önceki yıla göre ihracatı en çok artan 5 sektör; Sert Kabuklu Meyveler, Şeker ve Şekerli Mamuller, Balıkçılık ve Su ürünleri, Kakao ve Çikolata sektörü, Süt ve Süt Sektörü olarak sıralandı. Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre Canlı Hayvan ithalatının 1 milyar 49 milyon dolar ve Yaş Meyve ihracatının 161 milyon dolar azalması dikkat çekti. İTHALAT VE İHRACATTA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER 2019’un ilk 11 ayı itibariyle en çok ihraç edilen 3 ürün fındık içi (1,1 milyar dolar), buğday unu (1 milyar dolar) ve makarna (600 milyon dolar) oldu. En çok ithal edilen ürünler ise buğday (1,7 milyar dolar), soya fasulyesi (900 milyon dolar) ve Dane Mısır (600 milyon dolar) oldu. MANDALİNA İHRACATI KASIM AYINDA ÖNE ÇIKTI Kasım 2019’da en çok ihraç ettiğimiz 3 ürün fındık içi (170 milyon dolar), mandalina (100 milyon dolar) ve buğday unu (90 milyon dolar) oldu. Dönemsel olarak üretilerek ihraç edilen mandalinanın ikinci sıraya kadar yükselmesi dikkat çekti.