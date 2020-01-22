2019'da marka başvuru sayısı 134 bini geçti

"2019 yılında sınai mülkiyetin tüm alanlarında önemli artışlar gördük. Başvuru sayılarında bir önceki seneye göre yerli patentte yüzde 11, faydalı modelde yüzde 8, markada yüzde 13 ve tasarımda yüzde 11'lik artış oldu. TÜRKPATENT'e 8 bin 126 yerli patent ve 2 bin 906 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 119 bin 412'si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu gerçekleştirildi. Bu veriler ülkemizin sınai mülkiyet alanında büyük bir ilerleme kaydettiğine işaret ediyor."

Varank, sınai mülkiyetin her alanında artış olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) geçen yıl 8 bin 126 yerli patent, 2 bin 906 yerli faydalı model ve 119 bin 412'si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu gerçekleştirildiğini bildirdi.

- "Marka başvurularında birinciliğimiz devam edecek"

Sektörlere göre patent başvurularındaki artışa ilişkin bilgi veren Varank, "Bilgi ve iletişim teknolojileri, beyaz eşya, otomotiv ve elektronik alanında faaliyet gösteren firmalarımız yerli patent başvurularında ilk sıralarda yer alıyor. Bu durum, firmalarımızın teknoloji yoğun üretime verdikleri değerin bir sonucu aslında. Küresel pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmak istiyorsak, bunun yolu Ar-Ge'den ve teknolojiden geçiyor." dedi.

2019 yılında en fazla patent başvurusu yapan ilk 50 kuruluş arasında 22 üniversitenin yer aldığını ifade eden Varank, bu sayının bir önceki yıl 17 olduğunu anımsattı.

Varank, üniversitelerin patent farkındalığı ve kapasitesinin her geçen yıl artığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye 2011'den bu yana Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke oldu. Diğer ülkelerin 2019 yılı marka verileri henüz açıklanmadı ancak büyük ihtimalle bu alandaki birinciliğimizi sürdürüyor olacağız. Markalaşma konusunda firmalarımızın hassasiyeti çok yüksek."