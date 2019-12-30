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  4. 2019’un en başarılı iş kadınları belirleniyor

2019’un en başarılı iş kadınları belirleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından düzenlenen Geleneksel İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödül Töreni için öneri süreci başladı.BUİKAD’ın yılın en başarılı iş kadınları ve iş kadınlarını destekleyen kuruluşlarını ödüllendireceği 11.

2019’un en başarılı iş kadınları belirleniyor

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından düzenlenen Geleneksel İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödül Töreni için öneri süreci başladı.
BUİKAD’ın yılın en başarılı iş kadınları ve iş kadınlarını destekleyen kuruluşlarını ödüllendireceği 11. Geleneksel İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödül Töreni için geri sayım başladı. 10 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen ödül töreninin 11.’si 5 Mart 2020’de düzenlenecek. Halkın önerisi ile toplam 7 kategoride dağıtılacak ödüller için derneğin internet sitesi üzerinden aday önerileri yapılabilecek.
Bursa’nın ilk ve tek kadın ödülleri olma özelliği taşıyan etkinlik için adaylar ulusal ve yerel kategoride belirlenecek. Derneğin internet sitesi üzerinden sadece öneri ile başvuruların alınacağı süreç 20 Ocak’ta tamamlanacak. Sitedeki ilgili linki tıklayanlar, aday gösterdikleri kişi ve kurumları yazdıktan sonra iletisim@buikad.org adresine mail atacak. Tüm başvuruları tek tek değerlendirecek olan BUİKAD Yönetim Kurulu, önerilen adaylar arasından en başarıları tespit edecek. Ödüller 5 Mart 2020 Perşembe günü sahiplerine takdim edilecek. Programın sunuculuğunu ise Yekta Kopan üstlenecek.
Adaylar öneri ile belirlenecek
Ödül töreni hakkında açıklamalarda bulunan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, 10 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri etkinliğin kadın girişimciler ve iş kadınları için bir teşvik niteliğini kazandığını söyledi. Törende kadınlara değer veren kurum ve kuruluşları da ödüllendirdiklerini vurgulayan Başkan Oya Eroğlu; “Toplumdaki tüm kadınların iş yaşamının her kesiminde var oluşlarını sağlamak, rol modellerle motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla, ekonomiden sosyal hayata birçok alanda örnek teşkil eden ve başarıya yürüyen iş kadınlarını ödüllendiriyoruz. Derneğimizin kuruluşundan itibaren kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları için özel bir çaba sarf ediyoruz. Verdiğimiz ödüller; başarıya ulaşan veya örnek olan kadınların yanı sıra kadının istihdamına önem veren firmaları da teşvik ediyor. Bu kapsamda 11.’sini düzenleyeceğimiz BUİKAD Geleneksel İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödül Töreni için herkesi başarılı gördükleri adayları önermeye çağırıyoruz” dedi.
Yerel ve ulusal kategoride ödüller dağıtılacak
Törende yerel ve ulusal olmak üzere toplam 7 kategoride ödülün dağıtılacağını açıklayan Eroğlu; “ Ulusal kategoride; Yılın Başarılı İş Kadını, Yılın Kadını Destekleyen Oluşumu ve Yılın Fark Yaşatan Kadını ödüllerini vereceğiz. Yerel kategoride; Bursa’da Yılın Başarılı İş Kadını, Bursa’da Yılın Başarılı Girişimci Kadını, Bursa’da Yılın Başarılı Kadın Yöneticisi ve Bursa’da Yılın Kadını Destekleyen Şirketi ödüllerini dağıtacağız. Aday değerlendirmesini 20 Ocak’a kadar sitemizden gerçekleştirilen öneri başvurular üzerinden yapacağız” şeklinde konuştu.

2019’un en başarılı iş kadınları belirleniyor

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