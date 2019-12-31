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  4. 2019'un en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu

2019'un en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 19:27 | Son Güncelleme

Geçen yılın sonunda 281,30 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, 2019 yılının son işlem gününde 291,20 liraya yükseldi - ABD doları aynı dönemde TL'ye karşı yüzde 12,43 değer kazandı - 2018 yılını 91.270,48 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2019 sonunda 114.424,96 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Altının gram satış fiyatı, 2019'da bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 33,39 artarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

2018 yılını 91.270,48 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2019 sonunda 114.424,96 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 23.154,48 puan ve yüzde 25,37 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2019'da yüzde 33,39 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 218,30 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2019 yılının son işlem gününde 291,20 liraya çıktı. 2018 yılını 1.458,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 1.939,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 32,99 artış kaydedildi.

ABD doları da 2019 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 12,43 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 10,36 yükseliş görüldü.

2019 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 22,59 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 28,76 oldu.

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