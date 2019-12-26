FİNANS
  4. 2019’un ikinci yarısı faiz indirimlerine sahne oldu

2019’un ikinci yarısı faiz indirimlerine sahne oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Merkez Bankası tarafından 2019 yılının ikinci yarısından itibaren 1200 baz puan faiz indirimi yapıldı.

2019’un ikinci yarısı faiz indirimlerine sahne oldu

Merkez Bankası tarafından 2019 yılının ikinci yarısından itibaren 1200 baz puan faiz indirimi yapıldı. Hesapkurdu.com verilerine göre faiz indirimlerinin etkisiyle birlikte 2019 yılı kredi başvurularında, ihtiyaç kredisinde yüzde 32, konut kredisinde yüzde 6, taşıt kredisinde ise yüzde 11 artış yaşandı.

Merkez Bankası’nın 2019 yılının ikinci yarısından itibaren aldığı faiz indirimi kararlarıyla finans sektörü için hareketli geçti. 25 Temmuz’da Murat Uysal’ın başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 425 baz puan indirimle faizler yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirildi. Son yılların en büyük faiz indirimi kararından hemen sonra 12 Eylül’de, politika faizi 325 baz puan indirimle yüzde 16,50’ye, 24 Ekim’de ise 250 baz puan indirimle yüzde 14’e düşürüldü. Son olarak Merkez Bankası’nın 12 Aralık’ta açıkladığı kararla birlikte politika faizi 200 baz puan daha düşürülerek yüzde 12 seviyesine çekildi. Merkez Bankası böylece 2019’un ikinci yarısında aldığı kararlarla 6 ayda toplam 1200 baz puan faiz indirimi yapmış oldu. Faiz indirimiyle ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerine yönelen tüketiciler piyasaları olumlu etkiledi.

Online ihtiyaç kredisi başvuruları yüzde 32 arttı
Online karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com’un verilerine göre, 2019 yılında ihtiyaç kredisi başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı. İhtiyaç kredisine başvuran tüketicilerin geri ödeme vade sürelerinde ise yüzde 25 artış görüldü. En çok başvuruda bulunulan kredi tutarı 20 bin TL olurken en çok tercih edilen vade 60 ay oldu.
2018 yılına kıyasla 2019 yılında konut ve taşıt kredisi başvurularında da artış yaşandı. Konut kredisi başvuruları yüzde 6 artarken vade süreleri ise yüzde 3 uzadı. Konut kredisinde en çok talep edilen tutar 150 bin TL oldu. Taşıt kredisinde ise başvurularda yüzde 11’lik artış yaşandı. Vade süreleri yüzde 17 artarken en çok tercih edilen kredi tutarı 40 bin TL oldu.

"Faiz indirimleri otomotiv ve inşaat sektörünün yüzünü güldürdü"
Merkez Bankası’nın 2019’un ikinci yarısında aldığı faiz indirimi kararlarıyla piyasaların hareketlendiğini, bunun yanı sıra tüketicilerin de ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırsat yakaladığını belirten Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, "Temmuz ayındaki faiz indirimi sonrasında tüketiciler konut kredisine yöneldi ve Ağustos 2018’den beri düşük seyreden konut kredisi başvuruları 2019’un son aylarında yüzde 300 arttı. Bu artışla birlikte Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin tüketici nezdindeki somut etkisini görmüş olduk. Diğer faiz indirimleri ve kamu bankalarının başlattığı indirim seferberliğinin etkisiyle konut kredisinde aylık faizler yüzde 3’ten yüzde 1’in altına, taşıt kredilerinde ise ise faiz oranı 0,49’a geriledi." ifadelerini kullandı.

Kredi başvurularında İstanbul zirvede
İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi başvurularının şehirlere göre dağılımı incelendiğinde İstanbul’un toplam başvurular arasındaki yüzde 21,6’lık oranıyla birinci olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 7,6 ile Ankara, yüzde 6,1 ile İzmir, yüzde 4 ile Bursa ve yüzde 3,5 ile Antalya takip etti.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Borsadan bir rekor dahaBorsadan bir rekor daha
Turkcell 25’inci yılında 144 ödül aldıTurkcell 25’inci yılında 144 ödül aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Asgari ücrette kritik gün!

Asgari ücrette kritik gün!

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mercedes-Benz Türk’ten 50 adetlik araç teslimi

Mercedes-Benz Türk’ten 50 adetlik araç teslimi

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Türk markası dünyayı ‘makyaj’lıyor

Türk markası dünyayı ‘makyaj’lıyor

Sanayi doktora programına ‘Asil’ destek

Sanayi doktora programına ‘Asil’ destek

Kuveyt’ten Türk müteahhitlere dev proje için çağrı

Kuveyt’ten Türk müteahhitlere dev proje için çağrı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.