2019'un ilk 3 ayındaki konut satışı 2020'nin ilk 15 gününde yapıldı

İSTANBUL (AA)- YUNUS TÜRK - Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, "Bu yılın heyecanlı geçeceğinden umutluyum. Bir hafta önce satışlar hızla başladı. Türkiye genelinde, geçen yıl yapılan ilk 3 aydaki konut satışını bu yılın ilk 15 gününde yapmış olduk." dedi Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut kredisindeki faiz düşüşünün bu yıl içerisindeki satışlara ciddi bir artı getireceğini ve özellikle kamu bankalarının birinci elden satışlarının sektöre canlılık katacağını belirtti. Hükümetin konut sektörünün farkında olmasının kendileri için çok ciddi bir artı olduğuna işaret eden Dağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kendi sektörlerinden olmasının kendilerine ciddi artılar getirdiğini kaydetti. Dağ, 2018-2019 yıllarında ülkenin yaşadığı krizden sağlıklı çıkmasında Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın emeğinin görmemezlikten gelinemeyeceğini anımsatarak, faiz oranlarının aşağı çekilmesinin sektöre kan getireceğini vurguladı. Tüketiciye güven getirilmesi gerektiğine işaret eden Dağ, “Tüketici şu anda tüketici güvensizlik endeksi içerisinde. Sektöre değil kendisine güvensizliği var. Acaba kriz farklı bir yöne evirilecek mi diye güvensizliği var. Ülkede komplo teorisyenleri çok. Bu komplo teorisyenlerinin 'döviz yükselecek, kriz farklı bir hale gelecek' deyip vatandaşı yanlışa sürüklemeye çalışması bizim dezavantajımız.” yorumunu yaptı.

- “Konut fiyat politikasının bir kurum tarafından denetlenmesi gerekiyor” Dağ, vatandaşın konuta ihtiyacı olduğuna, bu konut ihtiyaçlarında vatandaşa doğru fiyat sunabilmenin önemine değinerek, konut fiyat politikasının bir kurum tarafından denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Yurt dışında yaptığı araştırmalarda, edinimlerde bir belediyenin bile sınırları içerisinde yapılacak konutun tipolojisine karışabildiğini hatırlatan Dağ, “Burada plan notlarında belediye şu kadar kiralık şu kadar satılık konuta ihtiyaç var diyebiliyorsa bu o ülkede konut enflasyonun olmaması için yapılan davranış biçimidir. Bu ancak belediyelerin de dahil edilmesiyle olacaktır.” ifadelerini kullandı. Dağ, bu yılın heyecanlı geçeceğinden umutlu olduğuna ve bir hafta önce satışların hızla başladığına dikkati çekerek, Türkiye genelinde geçen yıl yapılan ilk 3 aydaki konut satışını bu yılın ilk 15 gününde yapmış olduklarını aktardı. Şu anda konuta yatırım yapma dönemi olduğuna işaret eden Dağ, “Yatırımlar doğru yönetilirse, yatırım zamanı olduğu düşünülür ve fiyat doğru belirlenirse tüketici her zaman talepkar olacaktır.” diye konuştu